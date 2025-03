JUST NU: Wangerheim med hattrick i Bajens kross

Under lördagen ställdes Hammarby mot Linköping i damallsvenskan.

Detta i vad som kom att bli en rejäl överkörning för Bajen – som vann med 5-0.

Tre av målen kom från Ellen Wangerheim.



Under lördagen tog Linköping emot hammarby i damallsvenskans andra omgång. Hammarby som har haft en stark försäsong var stora favoriter. I Linköping finns även storspelaren som fick möta sitt gamla lag efter att ha lämnat ”Bajen” för Linköping.



Stockholmslaget visade direkt att de var starka. Efter drygt en kvart var Stockholmslagets back Smilla Holmberg framme och nätade från halvdistans. Dryga fem minuter senare var anfallsstjärnan Ellen Wangerheim framme för att tåpaja in 2–0-målet. Vilket fastställde slutresultatet i första halvlek.



I den andra halvleken smällde Ellen Wangerheim in två mål på nio minuter vilket innebar att anfallaren fullborde ett hattrick och tog sig upp fem gjorda mål på två matcher.



Med tre minuter kvar på matchuret skulle också veckans nyförvärv från AC Milan, Nadia Nadim, göra sitt första mål för Bajen.



Det blev också matchens sista mål och Hammarby körde över Linköping med hela 5-0 och leder serien efter två omgångar.