Damallsvenska stjärnan petad: ”Många som är besvikna”

Tony Gustavsson har presenterat sin första landslagstrupp.

Då petas Hammarby-stjärnan Ellen Wangerheim, 21.

– De 23 som vi tagit ut nu passar bäst, säger han.

Under onsdagen presenterade den nya förbundskaptenen för det svenska damlandslaget, Tony Gustavsson, truppen till dubbelmötet med Spanien i Nations League-semifinalen. Landslagsbossen ersatte Peter Gerhardsson efter sommarens EM och har nu tagit ut sin första trupp i ”Blågult”.

Då petades Hammarbys storstjärna Ellen Wangerheim, som var en del av Sveriges EM-trupp i somras.

– Vi har tittat på egenskaper, matchplanen och relationerna, säger Gustavsson och fortsätter:

– De 23 som vi tagit ut nu passar bäst.

”Fler som förtjänar att vara med”

Andra spelare som var med i somras, och som inte togs ut av Tony Gustavsson i dag, var Sofia Jakobsson, Madelen Jaonogy, Amanda Nildén, Lina Hurtig och Jonna Andersson.

– Det är nog väldigt många som är besvikna. Det är fler som förtjänar att vara med än 23, säger förbundskaptenen.

– Det har varit in i det sista på några positioner. Ända tills imorse. Jag har inte petat någon ännu, fortsätter han.

Sverige ställs mot Spanien borta den 24 oktober och hemma den 28 oktober.