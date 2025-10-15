Damlandslaget förändrar i staben: ”Blir en omstart”

Landslagschef Marika Domanski Lyfors får en ny roll i damlandslaget.

Veteranen går in som ny senior advisor.

– I min nya roll får jag möjlighet att göra det jag är riktigt bra på, säger hon.

Foto: Bildbyrån

I dag, onsdag, tar Sveriges nya förbundskapten Tony Gustavsson ut sin första trupp inför Nations League-semifinalerna mot Spanien. Då meddelar SvFF att damlandslaget förändrar i staben.

Det är den rutinerade landslagschefen Marika Domanski Lyfors som får en ny roll i ”Blågult”. Hon går in som ny senior advisor för landslagets stab.

– Vi ser positivt på den här lösningen i damlandslagets ledarstab. Givet Marikas situation har det varit viktigt att hitta en roll där vi på SvFF och landslaget fortsatt kan nyttja den stora kompetens och erfarenhet som Marika besitter. Samtidigt som Magnus, med alla sina år från damlandslaget i ryggen, nu får möjlighet att växa ytterligare i sin team manager-roll med utökat ansvar, säger Kim Källström, fotbollschef, i ett uttalande.

Marika Domanski Lyfors:

– I min nya roll får jag möjlighet att göra det jag är riktigt bra på, jobba med ledarskap och bidra med all min erfarenhet kring landskamper, kval och slutspel till både spelare och ledare i laget. I rollen släpper jag de operativa delarna, så jag kan fokusera på det som är mina styrkor – att vara nära spelare och ledare.

Foto: Bildbyrån

Samtidigt får Magnus Andersson, team manager, utökat beslutsmandat och personalansvar.

– Det känns väldigt tryggt att ha kvar Marika som stöd med all hennes erfarenhet. Vi har ju jobbat nära varandra länge, och jag har lärt mig mycket av henne från dag ett – och nu får den resan fortsätta. Det känns motiverande att börja jobba med den nya staben, det blir en omstart, säger Andersson.

Sverige möter Spanien borta den 24 oktober och hemma den 28 oktober.