Självklart val för Gustavsson: ”Oerhört viktig”

Linda Sembrant fanns med i den blågula trupp som Tony Gustavsson idag presenterade.

En skräll för många – men inte för förbundskaptenen.

–Hon kommer bli oerhört viktig, säger han till FotbollDirekt.

Reporter: Emil Annetorp

Under onsdagen tog Tony Gustavsson ut sin första trupp som svensk förbundskapten för damlandslaget. Truppen gäller de kommande matcherna mot Spanien i Nations League.

Flera spelare från sommarens EM saknades i uttagningen, men en av de mest uppmärksammade återvändarna är Linda Sembrant, som nyligen flyttat hem till Sverige och AIK.

Gustavsson känner Sembrant sedan tidigare från tiden i Tyresö.

– Jag är väldigt glad att få jobba med Sembrant i en landslagsmiljö igen. Hon var väldigt viktig för mig i Tyresö, inte bara på planen utan också med sina ledaregenskaper, säger Gustavsson till FotbollDirekt.

Han framhåller att Sembrant kommer spela en central roll i att bygga broar mellan generationerna i laget.

– Hon kommer bli oerhört viktig för våra unga spelare nu när vi har så många nya – att få in dem i gruppen, i rätt kultur och att förstå taktiken. Hon blir en länk mellan spelare och ledare, men vi måste också respektera hennes spelaregenskaper. Hade hon inte haft dem hade hon inte varit med, säger Gustavsson.

Förbundskaptenen betonar vikten av att balansera kontinuitet och förändring i sin första trupputtagning.

– Det är viktigt att hitta en balans mellan den kontinuitet och stabilitet landslaget stått för så länge. Jag är mån om att behålla men sen vill jag även addera ytterligare.

Gustavsson lyfter även fram Kosovare Asllani som en nyckelspelare i sin satsning.

– Jag är otroligt glad att få jobba med Asllani. Vilken vinnarskalle! Hon älskar att tävla och kanske är det det som kittlar i henne att vilja vara med i Nations League. Jag är jättetacksam att jag får jobba med henne, säger han.