Uppgiften att hämta upp ett 4-0-underläge var för stor.

Däremot lyste den yngre generationens ljus på Gamla Ullevi under tisdagen.

Det gör FD:s Tor Sundberg försiktigt positiv till den blågula framtiden.

Foto: Bildbyrån

Ett inte helt optimalt utgångsläge

Förutsättningarna inför kvällens retur i semifinalen av Nations League var inte helt optimala. Detta då Tony Gustavsson, i sin första match som förbundskapten, reste ner till Malaga och förlorade med hela 4-0.

I den prestationen fanns det inte mycket att ta med sig till kvällens retur på Gamla Ullevi – och faktum är att jag inte hade mycket till förhoppning att Sverige skulle göra något som helst resultat mot ett av världens bästa landslag.

Däremot blev jag positivt överraskad över Gustavssons val att göra fem förändringar i sin startelva. Av dessa gjorde Monica Jusu Bah, Felicia Schröder och Smilla Holmberg mig mest taggad. Mer om dem senare.

Ett taktiskt steg i rätt riktning

Att jämföra kvällens svenska prestation med den i Spanien är lite som att jämföra äpplen och päron.

Den ena var obefintlig och till viss del pinsam att bevittna – den andra ett stort steg i rätt riktning.

På Ullevis gräsmatta tycker jag att Sverige uppträdde klart mer cyniskt och med större fokus på att inte låta Spanien göra precis vad de ville.

Defensiven var mer kompakt, mer hungrig och uppträdde klart mer moget än i fredags. Offensiven var fortsatt något trevande men bjöd trots det på ett par anfall som var nära att hota det spanska försvaret.

Värt att notera är dock att Spanien hade en 4-0-ledning att gå på och inte “behövde” utnyttja varenda procent av energi i sina kroppar för att säkra en plats i finalen.

Ungdomens ljus sken på Gamla Ullevi

Nu kom visserligen det spanska segermålet med en kvart kvar att spela – och då hade två av de tre yngre förmågorna jag nämnde i den första punkten redan fått lämna planen.

Däremot väljer jag att titta på Tony Gustavssons laguttagning och det svenska landslagets framtid med positiva glasögon.

18-årige Smilla Holmberg var precis så bra och stabil som hon brukar vara på sin ytterbacksplats.

22-årige Monica Jusu Bah bidrog, precis som hon gör i Häcken, med sin snabbhet och stjärnskottet Felicia Schröder, 18, med sitt mod och offensiva kreativitet.

De tre ovan nämnda spelarna är, tillsammans med spelare som Elma Junttila Nelhage, Rosa Kafaji och Anna Sandberg, det som kommer att utgöra grunden i blågult om några år. Därför gör det mig glad att de får chansen redan nu, och försiktigt positiv till det framtiden har att erbjuda.