JUST NU: Arsenal har vänt – Trossard med ledningsmålet

Ikväll ställs Arsenal mot Tottenham i Premier League.

Då får både Lucas Bergvall och Dejan Kulusevski chansen från start.

Matchen är igång – följ den här!

Tredjeplacerade Arsenal tar emot Tottenham Hotspur som innehar trettondeplatsen i Premier League.



Formmässigt är det dock Spurs som har varit starkast då de kommer från två raka segrar (mot Liverpool och Tamworth FC). Arsenal kommer i sin tur från förlust mot både Newcastle (2-0) och Manchester United (på straffar).



Ikväll gör de alltså upp om tre poäng på Emirates Stadium i London.



***



På ett fullsatt Emirates i London var stämningen på topp när Arsenal tog tag i matchen. Redan i den andra minuten slog Declan Rice in en frispark som höll på att ställa till det för Tottenham.



Kort senare höll Arsenal, genom Raheem Sterling, på att ta ledningen när engelsmannen sånär rann igenom och förbi Kinsky i målet.



Innan dess att 20 minuter fotboll var spelade på Emirates hade Arsenal skapat en hel handfull farliga lägen och Dejan Kulusevski varit nära att spräcka nollan.



Trots ett massivt övertag från Arsenal var det bortalaget som tog ledningen denna afton.



Heung-Min Son kunde, i den 25 minuten, avlossa från slottet på en retur och se bollen passera Raya i Arsenal-målet.

I den 40:e minuten slog Declan Rice in en hörna. Gabriel sprang sig fri ifrån Dragusin och nickade, via Solanke, in kvitteringen för hemmalaget.



Fyra minuter senare skulle Arsenal vända på matchen. Leandro Trossard kom loss på vänsterkanten, fick en del yta, och tryckte in 2-1-målet vid den bortre stolpen.



Det blev även den första halvlekens slutresultat.

***



Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Ødegaard, Partey, Rice – Trossard, Havertz, Sterling.



Tottenham: Kinsky; Pedro Porro, Dragusin, Gray, Spence – Bissouma, Sarr – Kulusevski, Bergvall, Son – Solanke.