JUST NU: Newcastle utökar sin ledning mot Arsenal – Isak delaktig

Arsenal ställdes mot Newcastle i semifinalen av liga-cupen.

Nu är matchen igång.

Ställningen är 2-0 till Newcastle.



Både Arsenal och Newcastle har tagit sig till semifinal i ligacupen. Under tisdagskvällen spelades den första av två möten.



Svensken Alexander Isak, som är i god målform, var med från start.

Det var Newcastle som skapade matchens första farliga läge. Alexander Isak gick i djupet och slog en passning mot Joelinton. Brassen avslutade men bollen gick över ribban.





Arsenal hade en del fasta situationer inledningsvis i matchen. De var nära att få in ett ledningsmål efter en frispark av Ödegaard. Efter en del trassel inne i straffområdet lyckades Newcastle tillslut rensa bort bollen.



Efter dryga halvtimmen spelad var Arsenal en stolpträff ifrån en ledningen i semifinalen. Martinelli fick en fin pass av Trossard och fick till ett avslut förbi Dubravka i mål. Bollen gick i stolpen och ställningen fortsatte skrivas till 0-0.



Strax därefter såg Alexander Isak till att det var gästerna som tog ledningen. I den 37:e minuten gjorde han 1-0. Det efter att Murphy fått bollen – men tappade den – vilket ledde till en idealisk passning till Isak, som kyligt placerade in bollen förbi David Raya.



Ställningen i halvtid var 1-0 till Newcastle.



Några minuter in i den andra halvleken utökade bortalaget sin ledning borta på Emirates. Alexander Isak tog sin in i straffområdet och försökte sig på ett avslut. Raya räddade, men returen kunde Anthony Gordon placera in i mål.

Startelvorna:



Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Ødegaard, Partey, Rice – Martinelli, Havertz, Trossard.

Newcastle: Dubravka – Livramento, Botman, Burn, Hall – Willock, Tonali, Joelinton – Murphy, Isak, Gordon.