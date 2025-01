JUST NU: Nottingham i ledning mot Liverpool

Serieledarna Liverpool gästar serietvåan Nottingham Forest under tisdagskvällen.

Avspark var 21.00 på Gity Ground.

Ställningen är 1-0 till hemmalaget.



Nottingham Forest och Liverpool drabbade samman i kvällens Premier League-match på City Ground.



Forest jagade viktiga poäng för att komma närmare serieledarna Liverpool som i sin tur siktade på att befästa sin position i toppen.





***



Nottingham Forest fick en drömstart i seriefinalen när hemmalaget tog ledningen redan i den nionde minuten. Anthony Elanga bröt igenom Fulhams försvarslinje med en perfekt avvägd passning till Chris Wood. Anfallaren tog emot bollen kontrollerat och placerade kyligt in den bakom målvakten.



Kort därefter fick Nottingham ett till farligt läge men skottet gick ovanför.



Liverpool började sedan växa in i matchen. Efter en något tung start började laget skapa fler halvlägen i den första halvleken. Nottingham försvarade sig resolut och höll sitt ledning intakt.



Ställningen var 1-0 till Nottingham när lagen gick till halvtidsvila.



Startelvor:

Nottingham Forest: Sels – Aina, Milenković, Murillo, Williams – O’Brien, Domínguez – Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi – Wood



Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister, – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Díaz





Matchen pågår.