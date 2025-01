JUST NU: Två mål på tre minuter – Arsenal leder mot Brentford

Under nyårsdagen tog Brentford emot Arsenal i Premier League.

Matchen ingår i den 19:e omgången och spelas i den västra utkanten av London.

Brentford leder matchen – efter ett tidigt mål.



Kvällen efter nyårsafton spelades en match i engelska Premier League. Detta mellan Brentford och Arsenal, på Gtech Community Stadium, med avspark 18.30.



Vid seger för Arsenal tar de klivet upp på andraplatsen och går om Nottingham Forest. Brentford befinner sig på en tolfteplats i tabellen inför matchen.



När kvällens startuppställningar presenterades stod det klart att Mikel Arteta gjorde fyra förändringar. In i kom Riccardo Calafiori, Thomas Partey, Mikel Merino och Ethan Nwanieri. Detta i stället för Kai Havertz, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice och Leandro Trossard.



Således blev dagens match startdebut i Premier League för 17-årige Nwanieri.



Väl i matchen dröjde det inte länge innan kvällens första mål skulle falla. Trots stort spelövertag från Arsenal var det hemmalaget som spräckte nollan.



Detta genom Bryan Mbeumo som placerade in matchens första mål bakom David Raya.



Efter nära en halvtimmes spel höll Raya på att ställa till det rejält mot sitt förra lag när han höll på att släppa in ett skott mellan händerna.



På det efterföljande anfallet kom istället kvitteringen. Detta efter att Partey testade avslut utifrån och Gabriel Jesus stött in returen bakom Mark Flekken.



När domaren blåste för pausvila var ställningen 1-1.



I den andra halvleken dröjde det inte mer än fem minuter innan Mikel Merino kunde trycka in 2-1 för Arsenal på en tilltrasslad hörnretur.



Tre minuter senare landade bollen vid fötterna på Gabriel Martinelli som dunkade in 3-1 på halvvolley.

Startelvor:

Brentford: Flekken – Janelt, Collins, van den Berg – Roerslev, Damsgaard, Nørgaard, Yarmoluk, Lewis-Potter – Mbeumo, Wissa.

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Partey, Merino, Ødegaard – Nwanieri, Martinelli, Jesus.