LISTA: Alla priser och pristagare under Ballon d’Or-galan

Årets Ballon d’Or-gala gick av stapelen denna måndagskväll.

Det var dock inte bara Ballon d’Or som delades ut.

FotbollDirekt listar samtliga priser och pristagare.

Foto: Bildbyrån

Ballon d’Or-galan 2025 gick av stapeln denna måndagskväll.

Aitana Bonmati och Ousmane Dembélé prisades som världens bästa fotbollsspelare på dam- respektive herrsidan, men det är inte bara Ballon d’Or som delats ut.

Flertalet andra priser och utmärkelser har delats ut denna måndagskväll, FotbollDirekt listar alla priser och pristagare nedan.

Ballon d’Or – (herr): Ousmane Dembélé, Paris Saint Germain.

Ballon d’Or – (dam): Aitana Bonmati, FC Barcelona.

Kopa Trophy – Bästa unga spelare (herr): Lamine Yamal, FC Barcelona.

Kopa Trophy – Bästa unga spelare (dam): Vicky Lopez, FC Barcelona.

Yashin Trophy – Bästa målvakt (herr): Gianluigi Donnarumma, Paris Saint Germain/Manchester City.

Yashin Trophy – Bästa målvakt (dam): Hannah Hampton, Chelsea.

Gerd Müller Trophy – Bästa målskytt (herr): Viktor Gyökeres, Sporting Lissabon/Arsenal.

Gerd Müller Trophy – Bästa målskytt (dam): Ewa Pajor, FC Barcelona.

Johan Cruyff Trophy – Bästa tränare (herr): Luis Enrique, Paris Saint Germain.

Johan Cruyff Trophy – Bästa tränare (dam): Sarina Wiegman, Englands damlandslag.

Årets klubb – (herr): Paris Saint Germain

Årets klubb – (dam): FC Barcelona