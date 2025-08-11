Williot Swedberg skrev nyligen på ett nytt kontrakt med Celta Vigo efter att ha varit hett villebråd under sommaren.

Men när Marca tar ut bästa möjliga startelva för galicierna inför La Liga-premiären saknas svenskens namn.

Den spanska ligasäsongen är bara ett par dagar bort från att kicka i gång. På fredag är det premiär med dubbla matcher och därefter duggar drabbningarna tätt hela helgen.

Två svenskar finns i La Liga – och båda huserar i Celta Vigo: Carl Starfelt och Williot Swedberg. När Marca nu tar ut Celtas bästa möjliga lag inför premiären hemma mot Getafe på söndag finns Starfelt med i elvan, men inte Swedberg.

I stället placeras storstjärnan och klubbikonen Iago Aspas ute till höger och Bayern München-lånet Bryan Zaragoza till vänster med förre Barcelona-mittfältaren Ilaix Moriba som tia.

Swedberg ska enligt rapporter vara tillbaka i träning den här veckan efter den skada han åkte på i träningsmatchen mot portugisiska Vitoria 1 augusti. Han finns heller inte med på den skadelista som Celta uppdaterat under måndagen – utan där finns nu bara Javi Rodriguez som Swedberg tränade enskilt med förra veckan.

Swedberg missade helgens genrep mot Wolverhampton som slutade med spansk 1-0-seger på Molineux Stadium i England och det återstår att se om han är spelklar till La Liga-premiären.