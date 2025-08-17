Julia Karlenäs om östgötaderbyt: ”Mycket känslor och mycket på spel”

Mittfältaren Julia Karlenäs ska ett tag framöver spela i IFK Norrköping. Med erfarenhet från både Sverige och spel utomlands vill hon bidra till att laget tar nästa steg men hon vill har tagit ett beslut att hitta hem.

Julia Karlenäs har lämnat Italienska Como och tillhör nu IFK Norrköping, ett byte som har gått smärtfritt.

– Det har varit jättebra att komma in här i Norrköping tycker jag. Både i laget och med fotbollen och staden och sådär, säger hon.

Beslutet att återvända till Sverige och välja just IFK Norrköping beskriver hon som ett pussel med flera delar, men hon vill inte säga att hon flyttar hem utan bara att hon tagit ett beslut.

– Jag tycker ibland när man pratar om beslutet att flytta hem. Jag tog beslutet att flytta och spela för Norrköping. Sen att jag tog beslutet att spela för Norrköping, det är ju flera olika orsaker i pusslet.

Hur skulle du beskriva ditt lag?

– Jag tycker att det är ett lag med väldigt mycket potential som har en otroligt hög högstanivå och har väl inte riktigt kanske fått ut det i resultat under våren. Väldigt hög potential och sen rent spelmässigt ett lag som är ja men fartfyllt, tycker om att pressa högt, gå framåt mycket snabbt i djupled.

Inför de stora matcherna känner hon en extra laddning, och Östgötaderby är något speciellt, både på grund av motståndet och av supportrarna.

– Det ska bli jättekul. Det känns verkligen att det är en stor match, att det är något extra. Så det känns superkul verkligen. Jag tycker det är väldigt kul med sådana matcher. Mycket känslor och mycket på spel, så det ska bli jättekul.

Hur viktig är publiken?

– Superviktigt. Det är ju jättekul att spela när det är mycket folk. Så är det ju bara. För mig är det verkligen extra energi och man blir extra taggad. Så jag tycker att det är. Verkligen jättekul och det ger väldigt mycket.