JUST NU: Så startar Brommapojkarna och Elfsborg

Foto: Bildbyrån

Moa Jansson
Webbredaktör
Under fredagen drar omgång 7 av allsvenskan igång.
Omgången sparkas igång när IF Elfsborg tar emot Brommapojkarna.
Matchen startar 19.00.
Se startelvorna nedan!

Allsvenskan rullar vidare och under fredagen drar omgång 7 igång med ett intressant möte i Stockholm.

IF Elfsborg tar emot IF Brommapojkarnai en match där båda lagen jagar viktiga poäng i tabellen. Elfsborg kommer från ett kryss mot AIK i den senaste omgången. Gästande BP kommer senast från en seger mot tabelljumbon Halmstads BK.


Startelvor:

Elfsborg: Pettersson – Holmén, Wikström, Isherwood – Hedlund, Magnusson, Olsson, Hult – Ihler, Silverholt, Sigurpalsson.

BP: Cavallius – Timossi Andersson, Simpson, Troelsen, Zandén – Barslund, Ackermann – Björklund, Berg, Oppong – Isso

