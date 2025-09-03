Hammarbys transferår har varit lukrativt men det finns en mindre försäljning som på sätt och vis imponerar lika mycket som flera av storaffärerna.

Shaquille Pinas visar sig nu – med måtten mätt – blivit framgångsrik.

Foto: Bildbyrån

Shaquille Pinas, 27, är borta från Hammarby. Den under flera säsonger så växande ytterbacken har gått till saudiska Al-Kholood. Men trots att Pinas lämnat ”Bajen” i skymundan av namn som Sebastian Tounetki och Jusef Erabi så har han blivit en imponerande affär.

Enligt FotbollDirekts uppgifter, från flera olika håll, så lyckades Hammarby dribbla saudierna till att betala motsvarande hela nio miljoner kronor. Det är onekligen en bedrift för en spelare med bara några månader kvar av sitt kontrakt.

Jobbade för att förlänga

Nu var det här däremot inte vad Mikael Hjelmberg ville. Sportchefen ska in i det sista ha försökt lösa en kontraktsförlängning med ett nytt bud till landslagsmannen från Surinam.

I vinterfönstret hade för övrigt FotbollDirekt uppgifter om att Hammarby fick bud på vänsterbacken på 20 miljoner kronor. ”Bajen” valde i stället att nobba det som såg ut som sista chansen att tjäna pengar på Pinas.

När Pinas för några år sedan hämtades som en spännande värvning från bulgariska mästarna Ludogorets så uppges han ha kostat åtta miljoner kronor.

Totalt blev det 102 matcher för Hammarby. Shaquille Pinas noterades för sju mål och sju assist.