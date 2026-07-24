Mark van Bommel blir ny förbundskapten.

Han tar över Belgiens landslag.

– Jag vill tacka Belgiens kungliga fotbollsförbund för förtroendet, säger han via uttalandet.

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På fredagen bekräftar Belgiens fotbollsförbund att Mark van Bommel blir ny förbundskapten.

– Jag vill tacka Belgiens kungliga fotbollsförbund för förtroendet. Belgien har fantastiska spelare och en enorm potential. Tillsammans med min ledarstab vill jag bygga ett disciplinerat och ambitiöst lag som har modet att mäta sig med de allra bästa, säger 49-åringen i ett uttalande.

Van Bommel har stått utan tränaruppdrag de senaste två åren. Hans senaste klubb var Royal Antwerp, där han tidigare tränade. Dessförinnan hade nederländaren även ansvar för Wolfsburg och PSV.

Som spelare gjorde den tidigare mittfältaren 79 landskamper för Nederländerna.