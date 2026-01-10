Officiellt: Stanway lämnar Bayern München

Georgia Stanway har gjort sitt.

27-åringen lämnar klubben efter säsongen.

– Jag är otroligt tacksam för de senaste åren, säger hon i ett uttalande.

Foto: Alamy

Georgia Stanway, 27, anslöt till Bayern München 2022. Hon har under sin tid i den tyska klubben vunnit tre ligatitlar och tre cuptitlar.

Nu meddelar Bayern München att Stanway lämnar efter säsongen.

– Jag är otroligt tacksam för de senaste åren. Och tack och lov är min tid här inte över än. Beslutet att lämna München och mitt lag var otroligt svårt, jag tog det definitivt inte lättvindigt, säger hon på klubbens hemsida.

Bayern München toppar Frauen Bundesliga efter 14 omgångar.