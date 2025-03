Uppgifter: Degerfors vill låna in Boudah

Abdelrahman Boudah har vänt hem till Hammarby efter ett lån till Västerås SK.

Nu kan dock anfallaren vara på väg att lånas ut igen.

Enligt journalisten Filip Elg på Smålandsposten jobbar Degerfors på att plocka in 25-åringen.

Hammarbys anfallare Abdelrahman Boudah tillbringade höstsäsongen i ett Västerås SK som åkte ur allsvenskan.



På det personliga planet gick det desto bättre för Boudah som fick spela klart mycket mer och gjorde sju mål och en assist på 18 allsvenska matcher.



Under försäsongen har 25-åringen återigen tränat med Hammarby men kan nu, med dryga två veckor till premiär, vara aktuell för ännu ett lån.



Enligt journalisten Filip Elg på X jobbar Degerfors på att låna in anfallaren innan fönstret stänger den 25 mars. Även Öster ska ha hört sig för tidigare under vinter.



I ett senare inlägg på X skriver Elg att även Kalmar FF vill plocka in Boudah, i detta fall gäller det dock en permanent övergång.



Hur Boudah ställer sig till uppgifterna ovan återstår att se. I Bajen har han kontrakt till och med slutet av 2026.