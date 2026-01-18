Uppgifter: Toppklubb i kontakt med med Siltanen

Matias Siltanen kan komma att flytta till Bundesliga innan fönstret stänger.

RB Leipzig uppges vara i kontakt med Dif-talangen.

Detta rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Matias Siltanens vara eller icke vara i Djurgården är alltjämt osäker.

Finländaren har fått tillåtelse att prata med andra klubbar och nu kommer Expressen med uppgifter om att RB Leipzig är i kontakt med mittfältaren.

En första kontakt ska vara tagen enligt tidningen och det återstår att se hur det hela utvecklas. Det ska enligt uppgifterna också finnas intresse från andra klubbar.

FotbollDirekt har nyligen avslöja att Djurgården mottagit ett bud på Siltanen från en ickenamngiven klubb, detta bud ska dock ha nobbats och ett motbud ska ha lagts.

Comos Skandinavien-chef René Bakhuis, har även bekräftat att finländaren är av intresse för Serie A-klubben.

”Det stämmer att vi har sett Matias Siltanen. Det som framförallt gör intryck är att han så ung i en så svår roll och uppträder så moget och spelar så enkelt”.

18-åringen har kontrakt med Djurgården över säsongen 2027.