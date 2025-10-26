Delad pott mellan Trelleborg och Falkenberg

Trelleborgs FF tog emot Falkenbergs FF denna söndag.

Då blev det delad pott.

Detta efter att hemmalaget kvitterat i den andra halvleken.

Foto: Bildbyrån

Trelleborgs FF slåss för sin överlevnad i superettan och Skåneklubben fick denna söndag med sig en poäng från hemmamötet med Falkenbergs FF.

Bortalaget tog ledningen efter lite mer än en kvart spelad och den ledningen höll sig till paus.

Strax före timmen spelad blev dock bortalaget degraderade till tio man på plan, detta då Hampus Källström drog på sig sin andra varning.

Trelleborgs utnyttjade faktumet att man fick avsluta matchen med en man mer genom att kvittera genom Karl Wendt i den 78:e minuten, något segermål blev det dock inte.



