Sef:s besked: Allsvenska klubbarna kan påverkas – åtta tjänster försvinner

Var tredje anställd får lämna Svensk elitfotboll på grund av ekonomisk smäll.

Ordförande Jens T Andersson berättar om chockbeskedet.

– Vi sitter i förhandlingar just nu, säger Jens T Andersson till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Svensk elitfotboll, intresseorganisationen för allsvenskan och superettan behöver tänka på ekonomin. Organisationen meddelade att man behöver spara in på 40 miljoner för den centrala verksamheten. Samtidigt uppger Sef att åtta tjänster kommer beröras av förändringen.

Enligt Fotbollskanalens uppgifter kommer åtta tjänster försvinna efter förhandlingar. Det innebär att en tredjedel av personalstyrkan försvinner.

– Vi sitter i förhandlingar just nu och jag kan inte kommentera det, säger ordförande Jens T Andersson till Fotbollskanalen. och fortsätter:

– Vi har tidigare gått ut med ett pressmeddelande om att vi ser ett framtida bortfall av intäkter och vi behöver parera det.

Enligt uppgifterna är det personer som jobbar operativt och ingen i ledningsgruppen kommer att påverkas. Allsvenskan och superettan kan komma att påverkas direkt kopplat till centrala avtal som ligaorganisationen förhandlar fram åt klubbarna. Det nya tv-avtalet med TV4, som gäller från 2026 till och med 2031, är värt cirka 90 miljoner kronor mindre än det nuvarande avtalet med Discovery. Samtidigt löper samarbetet med spelbolaget Unibet ut 2025. Det nuvarande avtalet är värt omkring 150 miljoner kronor, men enligt uppgifter till Fotbollskanalen kan ett nytt avtal landa på endast 60–90 miljoner kronor.

Sammantaget kan Allsvenskan och Superettan alltså stå inför ett intäktstapp på mellan 150 och 200 miljoner kronor. Detta bekräftas av Sef:s ordförande Jens T Andersson i en intervju med Fotbollskanalen.