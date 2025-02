JUST NU: Degerfors kvitterar – Faraj slår till

Johan Hove och Aron Csongvai behövde en dag i ”Gnaget”.

Sedan gick duon rakt in i Mikkjal Thomasens startelva.

Följ cupmatchen här på FotbollDirekt.

Under fredagskvällen drog gruppspelet i svenska cupen äntligen igång. Först ut var AIK som ställdes mot den allsvenska nykomlingen Degerfors IF hemma på Strawberry arena i Stockholm.

När startelvorna presenterades dryga timmen innan matchen stod det klart att AIK-tränaren Mikkjal Thomasen slänger in hela två nyförvärv rakt in i elvan. Johan Hove och Aron Csongvai, som båda två presenterades av ”Gnaget” under torsdagen, gick direkt in i startelvan. Samtidigt gjorde Filip Benković tävlingsdebut för AIK, medan vinterförvärv som Kazper Karlsson förpassades till bänken.

Inför matchen meddelade AIK att John Guidetti, som var en del av Stockholmsklubbens trupp, tvingas utgå med en sjukdom. In i truppen kom Emmanuel Gono.

I Degerfors startade Omar Faraj mot sitt gamla lag. Även nyförvärvet Bernardo Morgado startade matchen och gjorde med det sin tävlingsdebut i Degerfors.

AIK började matchen som det klart bättre laget och Degerfors fick knappt låna bollen under premiärens inledande 10 minuter. ”Gnaget” hade dock svårt att komma till de riktigt heta lägena och fick inte håll på Rasmus Forsell i Degerfors-målet.

Efter drygt 15 minuter hittade gästerna in i matchen och visade upp ett betydligt bättre spel än i den första kvarten.

Hemmalaget skulle dock ta sig till en ordentlig chans efter runt halvtimmen spelad. Filip Benkovic var en hårsmån från att skarva in ett långt inkast, men Forsell klarade sig undan. Strax därefter fick AIK en frispark strax utanför offensivt straffområde. Anton Salétros drog till med en riktig drömfrispark som gick helt otagbart för Forsell till 1–0 till AIK.

Ställningen när lagen gick in i halvtidsvila var 1–0 till AIK.

– Vi börjar lite för dåligt. Vi kommer inte riktigt in i det, vi försvarar oss bara. Ju mer matchen gick kändes det som att vi fick igång lite mer ”lir”, sa Omar Faraj i TV4-sändningen.

– Det är alltid kul att stångas med gamla lagkamrater, fortsatte den tidigare AIK-spelaren.

Tidigt i den andra halvleken fick Faraj bollen i AIK:s straffområde. Anfallaren drog till, men bollen parrerades av Nordfeldt. Returen gick rakt ut i straffområdet och det hade kunnat gå riktigt illa för AIK. Strax därefter vann Elias Pihlström en frispark strax utanför AIK:s straffområde. Bollen slogs in av Erik Lindell och Faraj nådde högst – och kvitterade mot sin tidigare klubb.

Startelvor:

AIK:

Nordfedt – Benkovic, Tiedemann, Papagiannopoulos – Besirovic, Celina, Saletros, Hove, Thychosen – Csongvai, Fesshaie.

Degerfors IF:

Forsell – Hien, Morgado, Ohlsson – Lindell, Netabay, Gravius, Diaby – Barsoum, Faraj, Pihlström.