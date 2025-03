JUST NU: Hammarbys drag – byter ut lagkaptenen

IFK Göteborg eller Hammarby?

Under söndagen avgörs det vilka som går till semifinal i svenska cupen.

Det vankades ett stormöte i kvartsfinalen av svenska cupen när IFK Göteborg tog emot Hammarby IF på Ullevi.

Blåvitt vann sinn grupp med full pott, nio inspelade poäng av nio möjliga, och fick därför hemmafördel i kvartsfinalen. Hammarby gick, trots missräkningen mot Varbergs Bois i premiären, vidare med sju poäng.

När startelvorna presenterades timmen innan matchstart stod det klart att Hammarby-tränaren Kim Hellberg gjorde tre förändringar jämfört med matchen mot Kalmar FF. Både Ibrahima Breze Fofana och Tesfaldet Tekie gick in från start i stället för Simon Strand och Abdelrahman Boudah, medan 17-årige Adrian Lahdo ersatte Montader Madjed i elvan. Det var ytterns andra startmatch för ”Bajen”.

I IFK Göteborg gjorde Stefan Billborn två förändringar jämfört med matchen mot Djurgårdens IF, när Pontus Dahlberg och Tobias Heintz ersatte Elis Bishesari och Sebastian Clemmensen.

Strax innan utsatt avsparkstid, 13:00, meddelade IFK Göteborg att matchen sköts fram i tio minuter. Anledningen var problem med publikinsläppet på Ullevi.

⚽️| Avspark är framskjuten till klockan 13.10.#ifkgbg — IFK Göteborg (@IFKGoteborg) March 9, 2025

Matchen startade i en rasande takt, och redan efter sex spelade minuter åkte Hammarbys Ibrahima Breze Fofana på ett gult kort efter två fula tacklingar. Minuter senare bröt sig Sebastian Tounekti loss på vänsterkanten och kom till ett fint läge, men Felix Eriksson täckte ut till en hörna.

Efter en kvart fick Noah Tolf till ett bra avslut med högern, men Warner Hahn stod pall.

25 minuter in i matchen fick IFK Göteborg en hörna. Tobias Heintz slog in bollen som letade sig hela vägen in i mål.

Minuter senare stod Blåvitt för en blixtsnabb omställning. Ramon Pascal Lundqvist slet sig loss på vänsterkanten och spelade vidare till Eman Markovic, som rullade in tvåan bakom en chanslös Hahn.

Ställningen i paus var 2–0 till IFK Göteborg.

– Det är en fantastisk match. Wow! Bra första halvlek, sa Heintz i TV4-sändningen i paus.

Inför den andra halvleken gjorde Hammarby ett dubbelbyte. Jusef Erabi och Shaquille Pinas kom in och ersatte Fofana och lagkapten Nahir Besara.

I semifinalen väntar Malmö FF eller IF Elfsborg.

Startelvor:

IFK Göteborg:

Dahlberg – Eriksson, Svensson, Erlingmark, Tolf – Kruse, Pascal Lundqvist, Jagne – Markovic, Fenger, Heintz.

Hammarby IF:

Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Fofana – M. Karlsson, Tekie, Besara – Lahdo, Arbaham, Tounekti.