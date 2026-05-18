Larsson ger besked om Stroud: ”Ska magnetröntgas”

Elliot Stroud tvingades kliva av söndagens möte mot BK Häcken efter att ha tagit sig mot ljumsken.

Det är oroande bilder för Mjällby AIF men även för det svenska landslagen. Förra veckan togs nämligen 23-åringen ut i Graham Potters VM-trupp som spelar premiär mot Tunisien om mindre än en månad.



Under måndagen meddelar sportchef Hasse Larsson att spelaren ska undersökas närmare under måndagen.

– Han hade känt sig lite stel och ska magnetröntgas under eftermiddagen, säger Larsson till Fotbollskanalen.



Yttern har varit en av Mjällbys starkaste spelare under våren med sex mål och två assist på 14 tävlingsmatcher.