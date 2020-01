Djurgårdsanfallaren bekräftar: "De är jätteintresserade"

STOCKHOLM.Dzenis Kozica värvades till Djurgården i december 2017 efter att ha ramlat ur superettan med Jönköpings Södra. Någon succé i blårandigt har det dock inte blivit och i somras lånades han ut till AFC Eskilstuna.Nu är anfallaren tillbaka hos svenska mästarna, men kanske bara tillfälligt. FotbollDirekt kunde nämligen i lördags avslöja att han är nära en flytt till Kalmar och sportchef Bosse Andersson medgav att det är aktuellt.- Han har fått tillåtelse att träffa Kalmar, det kan jag bekräfta men inte mer än så, sa Andersson då.Djurgården gjorde nu under onsdagen sin första träning för 2020 och Kozica fanns på plats. För FD berättar han att det lockar med en flytt till Kalmar.- Det stämmer att jag träffat Kalmar. Jag vill ha speltid och det är tuff konkurrens i Djurgården. Jag vill känna mig delaktig, jag vill bidra. Det känns positivt med Kalmar, de är jätteintresserade. Jag känner ju deras sportchef sedan tiden i Värnamo, vi var där samtidigt i tre år. Han vet hur man får ut max av mig så det känns bra.- Nej, inte Nanne men de två har pratat och han är positiv till det här. Jag har hört mycket gott om Nanne så vi får se vad som händer.- Det är intressant, men inget är klart. Just nu är jag i Djurgården och gör mitt bästa på träningarna.Det hela kommer röra sig om ett lån, inte ett köp. Kozica har två år kvar på kontraktet med Djurgården och blir troligen för dyr att lösa för KFF. Även andra klubbar har visat intresse för 26-åringen. Mjällbys sportchef Hasse Larsson sa nyligen följande till FD:- Jag har mest lyssnat av med Bosse Andersson om det vore möjligt, men jag har inte kommit längre än så. Kozica är en intressant spelare, konstaterade Larsson 18 december. Kozica känner själv till att fler lag än Kalmar intresserar sig för honom.- Ja det finns flera klubbar som är intresserade, men Kalmar är hetast just nu. Det känns som det hetaste alternativet.

Kalmar var ju nära att åka ur i höstas. Hur ser du på den klubben nu?



- De hade ett turbulent år. Jag vet inte vad som gick fel, men Kalmar är en stabil klubb egentligen. Möjligheterna är fina där. Bra arena, bra spelare och så vidare.

Har du pratat med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf?



- Vi har haft ett litet snack och de är nöjda med mig, men konkurrensen är stor och Djurgården är Sveriges bästa lag. Som sagt, jag vill spela 90 minuter varje match och jag har inte fått så mycket speltid i Djurgården. Jag tror att det kan bli bra med lån i ett år, säger Kozica som vill spela som släpande anfallare vid flytt till KFF.



- Ja, det är i den rollen som jag får ut mest av mina kvaliteter.



När blir det klart?



- Det kan ta några dagar eller så kanske det inte blir något alls, det är så fotbollen fungerar haha. Vi får se.