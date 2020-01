JUST NU: AIK slår ifrån sig - inte alls överens

Unión La Calera i Chile.







Den chilenska klubben har nu skrivit att de är överens om att förlänga låneavtalet med Stefanelli, något AIK dock skjuter ifrån sig kring.







Stefanelli värvades för drygt tio miljoner kronor från den argentinska ligan sommaren 2017 och har kontrakt med AIK till december 2020.

Han gjorde succé per omgående i AIK efter ankomsten sommaren 2017 med nio mål, men därefter har Nicolas Stefanelli haft det tufft i allsvenskan. Under hela 2019 var han utlånad, först till Anarthorsis Famagusta och sedan till”Med anledning av att Unión La Calera SADP kommunicerat att Nicolas Stefanelli är klar för en ny låneperiod där har AIK följande information att ge. Det finns i dag ingen uppgörelse mellan AIK och Unión La Calera SADP. AIK för samtal med Nicolas Stefanelli och hans representanter gällande framtiden i AIK. Skulle dessa samtal utmynna i något annat än att Nicolas skall spela i AIK så kommer AIK kommunicera via sina kanaler när ett sådant avtal är undertecknat”, skriver Gnaget på Twitter.Även när Stefanelli i somras blev klar för Unión La Calera presenterades han i förtid av chilenarna och AIK gick då ut med en dementi om att det var officiellt.