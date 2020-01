Triss i Bajenstjärnor - beskedet i dag

Endast en spelare är kvar i elvan i morgon jämfört med laget som startade i 1-0-segern mot Moldavien i torsdags: Häckens Adam Andersson.I övrigt är det tio nya namn i laguppställningen under söndagens möte med Kosovo. Noterbart är att förbundskapten Janne Andersson slänger in tre spelare från Hammarby i form av Simon Sandberg, Alexander Kacaniklic och Muamer Tankovic. Den sistnämnda duon hoppade in senast, liksom Bröndbyproffset Simon Hedlund som nu kliver in från start ihop med Blåvitts Robin Söder på topp.Isak Pettersson - Simon Sandberg, Kristopher Da Graca, Jacob Une Larsson, Adam Andersson - Alexander Kacaniklic, August Erlingmark, Anton Salétros, Muamer Tankovic - Robin Söder, Simon HedlundAvspark 15.45 (svensk tid) under söndagen i Qatar.