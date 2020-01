Det var det som triggade honom att välja AIK - nu är stjärnan borta

Tarik Elyounoussi har varit en av de viktigaste spelarna för AIK allt sedan han anslöt till inför 2018 års-säsong. FotbollDirekt har tittat på den norske stjärnans år i “Gnaget".

Han kom för två år sedan och gjorde det med extremt höga förväntningar på sig. Detta efter att ha varit ordinarie det norska landslaget och tillhört flera storklubbar tidigare i karriären; sådana som Olympiakos, Hoffenheim och Heerenveen . I Bundesliga blev det över 50 matcher som är en av de främsta ligorna i Europa. Det blev även ett trettiotal matcher i både den holländska och grekiska ligan för 31-åringens del. Han har dessutom gjort 52 A-landskamper för Norge. Det bidrog förstås starkt till att göra honom uppsnackad.



Elyounoussi var också tydlig med vad han ville åstadkomma när han anlände till AIK.



– Utmaningen med att komma till ett sådant storlag som AIK och att de kan vinna ligan och utmana Malmö FF. Det var det som triggade mig, inte minst kampen om SM-guldet med Malmö FF, sa han till Expressen efter övergången.

Det gick vägen och trots att norrmannen fått spela i massvis av olika roller i laget blev det SM-guld det första året och hans värde var omedelbart.



Totalt blev det åtta mål och fyra assist på 25 matcher under året där “Gnaget” alltså slutade som svenska mästare.



– Jag spelar där min tränare vill där jag ska spela. Jag vill göra mitt jobb för laget och jag vill att laget ska vinna, jag är en lagspelare. Så enkelt är det. Det är ingen enskild spelare som vinner matcher, sa han till Sportbladet efter SM-guldet.

2019 blev sedan en än mer poängrik säsong för 31-åringens egna del. Det blev 11 mål i allsvenskan, men det slutade likväl med en tung resultatmässig säsong. Europaspelet tog slut i kvalspelet trots sikte på både Champions League och Europa League.



Stor besvikelse.



Dessutom blev man sämst i Stockholm efter att Djurgården tagit SM-guld och Hammarby tagit sig förbi AIK och upp på sista europaplatsen. Så även om Tarik på nytt steg fram och gjorde skillnad så ingen utväxling.



Tarik har även under hösten haft svårt att hålla inne med sin besvikelse och riktat kritik mot sitt egna lag för att de inte gav sig själva chansen att lyckas i varken Europa och i allsvenskan. Något som kan vara av betydande skäl när han nu väljer att lämna.

– Jag har en väldigt god dialog med AIK men jag måste få veta var klubben står och vilka ambitionerna är. Om det kommer in nya spelare och så vidare. Det är mycket som måste förändras för det har varit en ordentligt frustrerande säsong. Vi måste ta in nya spelare för vi har egentligen en väldigt tunn trupp. Jag är väldigt besviken över att AIK inte har hämtat in fler spelare.



Tongångarna från Elyounoussis sida har helt klart förändrats - inför 2019 kunde han ju tänka sig att bli kvar i laget resten av karriären.



– Varför inte? Det är en fantastiskt fin klubb med fina människor. Stockholm är en fantastisk stad. Men jag har varit med länge och vet att det svänger fort.



Nu blev det inte så utan det blev två år i AIK. Ett SM-guld tar han med sig på meritlistan, när han nu skrivit på för Shonan Bellemare. Norrmannen har skrivit ett tvåårigt-avtal med den japanska klubben.











På sin Instagram meddelade han idag sitt avsked med texten “Tack för allt”. Totalt blev det 22 mål och 10 assist på 68 matcher.