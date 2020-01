KLART: Finske landslagsmannen presenterad av Elfsborg

Elfsborg har gjort klart med finske landslagsmittbacken Leo Väisänen. Han kommer närmast från Holländska FC Den Bosch och har idag skrivit på ett 3,5-års kontrakt med laget och det för en övergångssumma på 1,5 miljoner kronor, uppger Borås Tidning.

Den finländska landslagsmittbacken var med och tog Finland till sitt första mästerskap under hösten. Han gjorde så sent som i somras landslagsdebut i A-laget men har sedan dess konsekvent varit med i landslagstrupperna under året.

22-åringen kommer närmast från Holländska FC Den Bosch där han under den gångna säsongen varit startspelare. Tidigare har han spelat för bland annat RoPS och HJK Helsinki. Under fredagen anlände han till Sverige för läkarundersökning och kontraktsskrivning.

Leo Väisänen som är lillebror till förre AIK-spelaren Sauli ansluter även han alltså till den svenska fotbollen. Storebrorsan lämnade AIK 2017 och tillhör sedan i somras italienska Chievo.

– Det känns väldigt bra att vara här. Jag anlände så sent som i fredags men jag har redan fått ett mycket positivt intryck av klubben, säger han till Elfsborgs hemsida.

– Jag kände att jag ville ta nästa steg i min karriär och jag vet att IF Elfsborg är en stor och bra klubb i Sverige. Jag känner att det här är ett bra steg för mig då IF Elfsborg har mycket att erbjuda för min utveckling.

I FC Den Bosch blev det 45 matcher och 6 mål. Han gjorde två framträdanden i det gångna EM-kvalet för Finland.