Pawel Cibicki har inte fått det att flyga under sitt lån i holländska Haag och uppgifter har kommit att det kan bli spel i engelska tredjedivisionen framöver. Jag tycker snarare att anfallaren ska tänka om - och att Djurgården ska slå en signal. Han hade nämligen passat perfekt in hos mästarna som ett komplement till targetspelarna Emir Kujovic och Kalle Holmberg.

Jag vet, Cibicki är från Malmö och har stor koppling till stadens stolthet. Han debuterade i allsvenskan för MFF redan 2013, då som 19-åring och det blev totalt 79 tävlingsmatcher samt tolv mål i den himmelsblåa dressen mellan 2013 och 2017.Först efter utlåningen till Jönköpings Södra 2016 (där Cibicki gjorde succé hos allsvenska nykomlingen med tio mål och sex assist) blev anfallaren en stjärna i MFF och sent i augusti 2017 såldes han för omkring 20 miljoner kronor till Leeds.Därefter har det varit väldigt mycket upp och ner. Bitvis gick det bra i Championchip-klubben, men också en del tid i frysboxen. Under första halvan av 2019 spelade Cibicki i Elfsborg, på lån från Leeds där han återförenades med Jimmy Thelin från Jönköpingstiden. Det blev fem mål på 14 allsvenska matcher i den gulsvarta tröjan innan han lånades vidare till Haag i Holland.Väl där har Cibicki inte visat sig vara någon hit. Bara speltid i tre matcher under hösten blev det och uppgifter säger nu att intresse från League One finns för 25-åringen.Men om jag vore denna karismatiske anfallare (jag har själv intervjuat honom ett flertal gånger och han är en underhållande figur) skulle jag åter rikta blickarna mot Sverige och hoppas att Djurgården tänker samma sak. Jag tycker nämligen att han vore en klockren värvning till svenska mästarna.Emir Kujovic kommer vara grymt viktig för Dif i år och jag tror att Kalle Holmberg kan visa sig bli en succévärvning, men med Mohamed Buya Turay borta behövs också en annan spelartyp och andra egenskaper än det som centertankarna Kujovic och Holmberg erbjuder.Cibicki har ett brett register, skicklig i djupled och med bollen - fin spelförståelse också. En måltjuv framför kassen, vilket ju även Buya Turay visade sig vara den gångna säsongen med sina 15 baljor. Djurgården kommer att behöva bredd i anfallet i och med spel på två fronter i år och Cibicki vore esset i rockärmen för sportchef Bosse Andersson att plocka in.



Låneavtalet med Haag löper ut i sommar - därefter återstår ytterligare en säsong med Leeds innan han är fri spelare. Bosse Andersson har tråcklat sig ur sådana situationer förut, som med Jonas Olsson från West Bromwich för snart tre år sedan till exempel. Bosse har också lyckats med stjärnnamn på lån från England tidigare såsom Mathias Ranégie (Watford, 2016) och Gustav Engvall (Bristol, 2017).



Jag vet inte ens om Dif tänker på Cibickis namn och kanske att det är uteslutet för Malmöpågen att gå till en direktkonkurrent? För ja, MFF-kopplingen är stor - men om sportchef Daniel Andersson inte vill värva tillbaka Cibicki måste han ju tänka på sig själv och kolla på andra alternativ. Och visst fasen är det roligare att spela hos svenska mästarna, slåss om nytt SM-guld och lira kval till Champions League i sommar än att harva runt i engelska tredjeligan?