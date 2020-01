MFF har jagat Billborn - som bemöter uppgifterna för FotbollDirekt

Om jag inte hade skrivit på nytt hade det varit intressantare att prata om det här.



STOCKHOLM.Stefan Billborn har omvandlat Hammarby från mittenklubb till en allsvensk guldkandidat på sina två år i föreningen. Under debutåret ledde han Bajen till en fjärdeplats där laget länge toppade allsvenskan men där de sedan inte ens nådde Europa efter 3-3 borta mot Östersund i sista omgången.Under 2019 inledde Bajen svagare, men efter uppehållet i juni tappade de bara poäng i tre matcher och var då seriens formstarkaste lag. När säsongen var summerad vann Djurgården guld med ynka en poäng före Malmö och Hammarby.Nu visar det sig samtidigt att just MFF var sugna på att ta in Stefan Billborn och assisterande Joachim Björklund som nytt tränarpar i klubben efter att de gjort sig av med Uwe Rösler, detta enligt uppgifter till FotbollDirekt.se.Samma dag som sedan Malmö 5 januari presenterade Jon Dahl Tomasson som Röslers ersättare skrev också Billborn och Björklund på nya kontrakt med Hammarby. Att snacka om MFF nu är inte Billborn intresserad av.- Jag har inga större kommentarer om det. Jag har skrivit på för Hammarby och det är det som gäller, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:- Det är som med spelare, går det bra kan man få ett nytt jobb och går det inte bra är det inte en jäkel som är intresserad. Det känns inte som att jag och Jocke är klara i Hammarby, då kanske det heller inte är läge att lämna.- Jag skulle kunna ljuga och säga att det inte varit det, för jag har blivit kontaktad. Det är folk som hört sig för, men så är det ju hela tiden - så även kring våra spelare. Nu är det Hammarby som gäller.- Jo det hade jag nog kunnat göra. Det hade satt mig i ett bättre förhandlingsläge, haha.- Jag bekräftar ingenting. Däremot var det här första gången som jag fick förfrågningar från agenter. Jag har inte haft någon agent tidigare och vill inte ha det, det finns ingen anledning till det när jag är i Hammarby. De ville förlänga och när vi väl kom till skott gick det fort.- Ja jag sitter och bajsar på en potta på den bilden (skratt). Min pappa är jättehammarbyare så det var bra för husfriden att det blev Hammarby. Jag är uppvuxen på södra sidan (Bandhagen/Rågsved) men jag vet om att jag inte kommer vara i klubben i 20 år. Historiskt sett är det egentligen otroligt att jag gör min tredje volta här. När jag tillträdde hade Hammarby haft elva tränare på tio år, konstaterar Billborn och tillägger:- Man får vara ödmjuk om man vill jobba med detta, men att träna andra Stockholmsklubbar vore svårt, det går inte.