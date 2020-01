Hammarby-försvararens osäker kring framtiden - "Får inget förtroende"

Marcus Degerlund är tillbaka i Hammarby efter utlåningen till IK Frej. Det blev ingen lyckad säsong för mittbacken som missade halva säsongen med en hjärnskakning. Nu är framtiden osäker i Bajen.

– Det känns inte som att jag har något förtroende, säger Degerlund till Fotbollskanalen.

21-åringen gjorde under förra säsongen endast en match med Bajen i allsvenskan och fick i stället främst speltid med samarbetsklubben IK Frej i superettan.

Under sommaren ramlade Degerlund med huvudet före in i en reklamskylt och ådrog sig både en hjärnskakning och en fraktur i huvudet. Det var backens fjärde hjärnskakning i karriären och efteråt tvingades han först till sex veckors vila för frakturen och därefter blev det inga fler matcher under säsongen.

– Jag tror i varje fall inte att jag hamnar i Frej. Jag måste komma någonstans där jag får spela och får förtroende också genom att få spela. Det är nog det jag behöver. Sedan om det blir lån eller en transfer återstår att se. Vi får se. Det är ett långt fönster, mycket kan hända, säger han till Fotbollskanalen.

– Det vet jag inte, men känslan av det jag fått under de här senaste två åren är att jag inte har något förtroende. Då blir det som att borra ner huvudet och stångas mot en vägg som man ändå inte kommer igenom. Då är det kanske lika bra att starta om på ett nytt ställe tror jag.