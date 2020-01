AVSLÖJAR: Djurgården förhandlar med Fulham-mittfältaren: "Han är intressant"

Djurgården kan vara på väg att göra nästa nyförvärv efter Kalle Holmberg. FD kan avslöja att den offensive mittfältaren Luca del la Torre, 21, är högaktuell för svenska mästarna. Amerikanen spelar i Fulham och sportchefen Bosse Andersson bekräftar kontakt med spelaren.

– Det stämmer att vi har kontakt med de la Torre, säger han till FotbollDirekt.se.

Kalle Holmberg blev Djurgårdens första nyförvärv inför säsongen 2020. Snart kan nästa spelare vara på plats. Enligt flera källor till FD jagar de regerande mästarna amerikanen Luca de la Torre.

21-åringen, som gjort flera U-landskamper för USA och en A-landskamp, tillhör i dag Fulham i the Championship. Den offensive mittfältaren, som både spelat centralt och på kanten under sin karriär, har ett halvår kvar på sitt kontrakt. Djurgårdens sportchef Bosse Andersson bekräftar FD:s uppgifter i dag.

– Det stämmer att vi har kontakt med Luca de la Torre. Vi har fört samtal med honom under en tid. Men ännu utan att vi är överens, säger han till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Det är ingen spelare som blev känd för oss idag. Den här spelaren är välkänd för oss sedan en bra tid tillbaka. Han är intressant. Det är en bra spelare med stora kvaliteter. men som sagt vi är inte överens.

Vi har uppgifter om att presentation kan ske redan i helgen?

– Du säger helgen? Det är för tidigt att säga. Det går inte att säga som det är nu.

Vad är det för spelartyp?

– Jag vill inte kommentera det. Jag känner att jag sagt tillräckligt som det är just nu. Blir han klar för oss så ska jag gå in på hans kvaliteter.



De la Torre har gjort två ligamatcher för Fulham den här säsongen.