Efter FD:s avslöjande - nu är Matthews klar för Varberg

Varbergs BoIS FC har idag gjort klart med den talangfyllde 19-åringen Tashreeq Matthews som FotbollDirekt.se kunde avslöja under gårdagen. Han ansluter till laget från Borussia Dortmund och har skrivit på ett treårskontrakt.

Tashreeq kommer ursprungligen från Sydafrika och har också huserat en del i Sydafrikas U20 landslag. Förra säsongen var han utlånad till holländska Utrechts andralag men var under hösten också utlånad till Helsingborgs IF där han var med och spelade mot just Varbergs BoIS FC i en U21 match. Det var där Persson fick upp ögonen för honom.

– Han har en extremt hög högstanivå. Tashreeq är ung så vi får se hur han kan hålla den nivån under en hel säsong. Det är mycket att ta in med nytt lag, och inte minst en ny stad. Hela laget har dock en låg medelålder så vi hoppas att det blir bra för honom med många spelare i samma ålder runt omkring sig och att han därmed snabbt skall komma in i gänget. Men mycket potential har han, så det skall bli väldigt spännande och se vad vi kan få ut av honom. Säger Persson till Varbergs hemsida.



Det blev endast två allsvenska inhopp i Helsingborg under hösten. Det återstår att se om det blir mer speltid för mittfältaren i Varberg.