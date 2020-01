Hemliga sponsorn inte längre okänd

Östersunds FK fick tidigare in sex miljoner kronor från en okänd investerare. Men nu har klubben gått ut med, vilket förtag det handlar om. Oscarsson Invest AB är det som gått in med de miljoner kronor som behövdes för att rädda klubben.

ÖFK var i fjol i ekonomisk knipa och fick till en början inte ny elitlicens beviljad, av Svenska Fotbollförbundets licensnämnd, för spel i allsvenskan 2020. Efter överklagan kring beslutet till SvFF:s överklagandenämnd kunde föreningen bevisa ett resultat som höll för allsvenskan detta år också.

De hade som mål att få in 20 miljoner kronor för att även ha en ekonomisk buffert för 2020, något som föreningen den 10 januari i år klarade efter att ha fått in sex miljoner kronor från en sponsor. Däremot har föreningen - fram till nu - inte velat ge besked om vilket företag det rör sig om som gått in med pengar.



ÖFK meddelade under fredagen, via sin hemsida, att företaget Oscarson Invest AB investerat sex miljoner kronor i klubben.

Föreningens vd Lennart Ivarsson kommenterar sponsringen så här:



– Vi är otroligt glada och tacksamma över denna investering. Under hösten 2019 har många jobbat hårt för att attrahera större investerare och skapa en långsiktig finansieringsplattform för ÖFK och det börjar nu bära frukt, säger han i en kommentar på föreningens hemsida.