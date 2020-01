AVSLÖJAR: Elfsborg visar intresse för MFF-talangen

Adi Nalic tog själv initiativet till att bli utlånad förra säsongen och fick ett starkt år i AFC United. Nu är han tillbaka i Malmö FF, men en osäker situation i en svår konkurrens. I dag kan FotbollDirekt avslöja att Elfsborg har Nalic namn högt på en lista över tänkbara nyförvärv.



Han gjorde ett klubbyte för att få mer speltid och så blev det för Adi Nalic som i AFC blev ett viktigt namn och fick det där lyftet han kände att han inte riktigt fick öppning till i Malmö FF. Med AFC-tränaren Nemanja Miljanovic förtroende så blev det alltså mer och han kom upp i totalt 5+3 på 20 matcher.

''Speltid och utveckling gick alltid som prioritet nummer ett för mig. Jag trivdes väldigt bra i Eskilstuna. De gav mig ett stort förtroende direkt som jag har växt tack vare. Det här året har stärkt mina chanser i MFF''.



Så sent som för någon vecka sedan så syntes Adi Nalic i en intervjusituation med Fotbollskanalen och sade då så här om nye Jon Dahl Tomasson.

''Jag har fått ett gott intryck av Jon Dahl – av båda två faktiskt. Det är väldigt ödmjuka tränare, vi har kommit in i det bra, han (Tomasson) har inte gått in på något djupare utan det är väl lite mer att kolla truppen och se hur den är. Jag tycker att det har varit tre bra träningar så här långt med bra intensitet. Det har känts bra''.



Frågan är nu vad som väntar för Nalic under nye Tomasson? Klart är i alla fall att dansken tycker om unga spelare, men samtidigt är konkurrensen av svåraste sort i Malmö och ser ut att bli ännu svårare inför 2020.



Klart är nu hur som helst att Nalic inte kommer att sakna alternativ om han likt i fjol känner att han behöver ett alternativ. FotbollDirekt kan i dag avslöja att framförallt Elfsborg visar intresse för 22-åringen från Sölvesborg.



Det är ett Elfsborg som ännu så länge har tagit yttermittfältare som Jacob Ondrejka och Alexander Bernhardsson. Men samtidigt så finns alltså en kille som Nalic, enligt FD:s källor, med i bilden.

I fjol gjorde han ju bland annat mål mot just Elfsborg i en match i september när han satte 1-0 i ett möte som slutade 2-2.



Adi Nalic kom till Malmö FF under 2018 och skrev ett fyraårskontrakt.