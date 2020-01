AVSLÖJAR: Tre tunga europeiska klubbar jagar Kalmar FF:s talang

Nils Fröling vann Kalmars interna skytteliga förra säsongen. Nu kan FotbollDirektD avslöja att tre europeiska klubbar hört sig för kring talangen. Klubbarna i fråga är Basel, AZ Alkmaar och Udinese.

Nils Fröling slog igenom under 2019 i Kalmar. Smålänningarna hade stora problem med offensiven under Magnus Pehrssons ledning. Allt som oftast var det Nils Fröling som stod för kreativiteten. 19-åringen vann KFF:s interna skytteliga i fjol med sina fem mål.

Hans insatser har sannerligen inte gått klubbarna i Europa förbi och enligt flera källor till FD väntas flera klubbar följa honom på plats under våren. De tre schweiziska Basel, nederländska AZ Alkmaar och italienska Udinese ska ha hört sig för kring att värva den unge anfallaren. Udinese har så sent som de senaste dagarna gjort en affär med just Kalmar gällande utlåningen av Svante Ingelsson.



Stockholms-killen lämnade huvudstaden för ett år i Åtvidaberg 2017, väl där blev det ingen större succé, men sen han anslöt till Kalmar 2018 har utvecklingen gått spikrakt uppåt. Totalt har han gjort 42 matcher i KFF och sju mål.



– Det gäller att huvudet hänger med och det tycker jag att det har gjort ganska bra. Det har gått fort, men på en behaglig nivå. Jag har fått rutinen med speltiden jag behöver. Det känns bra, även om det gått lite upp och ner i tabellen, sa han till Fotbollskanalen i september.

Det återstår att se om talangen lämnar KFF redan i januari eller till sommaren. Klart är iallafall att det inte saknas intressenter för talangen.