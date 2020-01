Beskriver det som natt och dag för Blåvitt - ”Var värre än många tror”

Snart åtta månader har gått sedan Pontus Farnerud klev in som assisterande sportchef i IFK Göteborg. En halv säsong, en drös försäljningar och ett gäng rekryteringar senare är han redo för en ny säsong med Blåvitt. I en intervju med FotbollDirekt reflekterar han över sina erfarenheter de senaste månaderna.

– Jag kan känna en oerhörd stimulans och glädje när en akademispelare kommer upp och tränar med a-laget, säger Pontus Farnerud.

Sebastian Eriksson har precis blivit presenterad av italienska Genoa när FotbollDirekt når Pontus Farnerud på telefon.



– Det har varit mycket att göra några dagar här nu, och det här sista kom ju lite överraskande. Men det löste ju sig, säger 39-åringen.

Tillsammans med sportchefen Kennet Andersson är Farnerud, precis som i alla andra elitklubbar, inne i en intensiv period. De jobbar för fullt för att ge tränarduon Poya Asbaghi och Ferran Sibila de bästa förutsättningarna inför säsongen.



– Vi försöker i så stor utsträckning det går att ha en plan för allting. Spelplanen kan, som vi såg idag, förändras ganska snabbt, så det gäller att försöka ha en plan men samtidigt kunna vara öppen för olika lösningar, säger Pontus.

Vid den här tiden ifjol var det många som spådde IFK Göteborg långt ner i tabellen, efter den tunga säsong klubben hade 2018. Pontus Farnerud var inte i klubben då, men han minns att organisationen och laget hade ett tungt år och landade på en elfte plats i den allsvenska tabellen.

Idag ser det annorlunda ut. 2019 blev en positiv historia för IFK Göteborg, som hittade både identitet och poängform under året, och laget slutade slutligen sjua.



– Det är som natt och dag. Jag har fått ta del av processen kring hur det såg ut från 2018 och framåt, det året var tufft både sportsligt och ekonomiskt, och sen hur man byggde upp organisationen på ett väldigt bra sätt. Och ekonomiskt blev 2019 väldigt lyckosamt och förhoppningsvis kommer vi bara fortsätta att ta kliv.

– Men vi får fortsätta vara försiktiga, vi vet hur det har varit tidigare och det kan gå fort. Det gäller att vara väldigt noggranna i allt vi gör.

En stor del i utvecklingsarbetet har varit att hitta en bättre stabilitet, att undvika stressen i att sitta med korta kontrakt och inte ha en långsiktig plan. Pontus Farnerud berättar att den frågan var en av de viktigaste när han och Kennet Andersson satte sig ner i början av förra sommaren för att planera hur de skulle arbeta tillsammans för klubbens bästa.



– Det var nog det första vi diskuterade. Och sen tog det inte så lång tid så hade vi förlängt med Patrik Karlsson Lagemyr, Kristopher Da Graca, och Tom Amos. Och dessutom, den kanske viktigaste pusselbiten och det som vi kände var helt avgörande för att fortsätta jobba på det sättet vi gör med tränarna, det var ju att förlänga med Poya, säger han.

– Det var en viktig del i hur vi vill jobba framöver. Till exempel det som hände i somras med Sebastian Ohlsson, att vi har en lagkapten som sitter på ett utgående kontrakt, det vill vi inte ska hända igen. Utan vi vill vara förberedda på ett bättre sätt.





”VÄRRE ÄN MÅNGA TROR”

Pontus Farnerud presenterades av IFK Göteborg i slutet på maj förra året. Vi ber honom att reflektera över den första tiden som assisterande sportchef.



– Det har varit spännande, intressant och stimulerande. Jag trivs väldigt bra med att vara en del av Blåvitt och det vi håller på att bygga upp.





Vad är roligast i ditt nya jobb?

– Det är mycket. Närheten till spelarna, att känna att vi tar rätt beslut i transfers och spelare som kommer in, att man är en del av laget och sådär när vi vinner matcher. Och jag kan känna en oerhörd stimulans och glädje när en akademispelare kommer upp och tränar med a-laget. Det är väldigt mycket som känns bra.





Du som varit aktiv spelare för inte så längesedan, de kickar du fick från att göra mål eller vinna en match, kan du få samma kickar av när ett kontrakt går i lås eller ni gör en bra försäljning?

– Nja, just det adrenalinet är svårt att känna, när man står en spelartunnel inför en match eller så. Men just det du säger, det kan vara en transfer eller att se att de moment vi gör blir en ytterligare pusselbit som föll på plats, till exempel när vi flyttar upp en akademispelare eller när en nyvärvad spelare kommer in i gruppen på ett bra sätt. Det är en väldigt speciell känsla.





Är det någonting med ditt jobb som varit svårare än du tänkte dig?

– Det är väl att vi kom ifrån en väldigt jobbig ekonomisk situation. Värre än många tror. Och det är liksom inte över, utan vi måste hela tiden vara noggranna i allt vi gör för att vi ska fortsätta förbättra allt vi gör, både ekonomi och i organisationen. Man ser tydligt hur svårt det ibland kan vara för svenska klubbar med transfers och att konkurrera internationellt.

”VI KOMMER INTE BLI DESPERATA”

IFK Göteborg har kommit igång med försäsongsträning inomhus i Prioritet Serneke Arena, och under söndagen möter de danska Ålborg i sin första av tre träningsmatcher innan laget åker på träningsläger till Portugal. Pontus Farnerud är nöjd med hur truppen ser ut för tillfället, men stänger inga dörrar för eventuella rekryteringar.



– Allting kan ändras, men just nu är det väl anfallspositionen som vi kanske tittar lite på, efter att Lasse Vibe försvann, och det egentligen bara är Robin Söder som är renodlad anfallare. Dessutom är vi lite tunna på mittbackspositionen. Men vi kommer inte bli desperata. Vi sitter ganska lugnt i båten och tror väldigt mycket på den truppen vi har just nu. Givetvis hoppas vi kunna förstärka lite men det är som vanligt en fråga om budget och ekonomi. Det är tufft att hitta bra spelare som inte kostar pengar.

– Sedan fortsätter vi att jobba mycket med akademin, vi vill ju att den ska bli bättre de spelare som kommer upp från akademin ska bli ännu bättre. Så det ser väldigt ljust ut för framtiden.





Ni har en relativt ung trupp, ännu yngre nu när Sebastian Eriksson försvinner, känner du att ni saknar lite erfarenhet?

– Det är lite både och. Det är klart att både Lasse och Sebban är två ledare och har en hel del erfarenhet, så det är klart vi tappat lite på den biten. Men vi hoppas att andra spelare ska kunna ta kliv. Vi ser ”Paka” Lagemyr nästan som ett nyförvärv nu om han får fortsätta sin rehab och komma tillbaka. Han har blivit ett år äldre, Erlingmark har också blivit ett år äldre. Det är spelare som kanske inte sågs som ledarna i laget, det börjar bli dags för dem att kliva in i den rollen också. Men det är möjligt att vi tittar på spelare med kanske lite mer erfarenhet när vi ser på vad som ska in.





Ett år efter att IFK Göteborg tippades långt ner i tabellen, efter det mörka året 2018, ser Pontus Farnerud nu med hoppfullhet och trygghet på den kommande säsongen. Förväntningarna på Göteborgslaget är sannolikt betydligt högre från media och supportrar, men den assisterande sportchefen känner ingen större press. I alla fall inte inifrån organisationen.

– Utifrån kanske man känner det lite, vi gjorde en bra säsong resultatmässigt och framför allt efter det sättet vi spelade fotboll, med de spelare och profiler som verkligen höjde laget. Så visst är det många som förväntar sig att det ska bli ännu bättre 2020. Och självklart är vår målsättning att alltid förbättra oss.

– Men internt känner vi inte den pressen utan vi jobbar på i lugn och ro. Eller, IFK Göteborg jobbar väl aldrig i lugn och ro, men vi har hittat en styrka i att tro på det vi gör över tid. Och känslan i klubben är minst lika bra nu som den var förra säsongen.





Om du tittar i spåkulan, vad blir detta för säsong för IFK Göteborg?

– Jag hoppas att det blir en säsong där vi tar ytterligare kliv, där vi fortsätter att utvecklas som lag. Det är det viktigaste.

IFK Göteborg spelar i eftermiddag sin första match för året när de tar emot Ålborg i Prioritet Serneke Arena. FD bevakar matchen live med start 14:00.