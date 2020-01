Bekräftar fortsatt samarbete - Bajen lånar ut profilen

Hammarby meddelade på måndagen att samarbetet med IK Frej fortsätter. Och precis som tidigare är det Hammarby i samarbete med Frej som tillsätter tränarna i klubben. Janne Mian som var assisterande under slutdelen av förra säsongen blir huvudtränare.

- Vi tror att Ettan kommer att vara en ännu bättre utvecklingsarena för våra yngre spelare, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson till hammarbyfotboll.se.

IK Frej åkte ur superettan och kommer denna säsong att spela i norrettan, där klubben kommer att få spela heta derbyn mot Täby FK.

Men trots degraderingen fortsätter samarbetet med Hammarby oförtrutet.

Hammarbys sportchef Jesper Jansson tycker inte att degraderingen från superettan till ettan spelar en sådan stor roll i samarbetet - tvärtom.

- Vi tror att Ettan kommer att vara en ännu bättre utvecklingsarena för våra yngre spelare, och vi är måna om att ta en position inom Stockholmsfotbollen för den här kategorin spelare från Hammarbys akademi, och från Norrort. Understödda av hela Hammarbys sportsliga ledarstab kommer Janne Mian och Martin Foyston leda arbetet med utvecklingen av spelarna, självklart i samarbete med Frejs organisation. Vi ser vi mycket fram emot den här satsningen tillsammans med Frej, säger Jansson till Hammarbyfotboll.se.

Tränaren Janne Mian är också införstådd med att det kommer att bli ett ungt Frej-lag, utan några större etablerade namn.

- Det känns väldigt inspirerande att få jobba med Frej och med utvecklingen av unga spelare, säger Mian till Hammarbyfotboll.se.



- Det är där fokus kommer att ligga – på att utveckla individen och de kvaliteter som behövs för att bli elitspelare. Vi har därför en yngre trupp i år som känns spännande,

Jansson menar att samarbetet med Frej främst ska handla om att ge yngre spelare sina första stapplande steg in i elitfotbollen och där spelare ska kunna få värdefull matchrutin för att så småningom slussas fram mot Hammarbys A-lag.

- Tillsammans med Frej vill vi kunna erbjuda yngre spelare bästa möjliga utvecklingsarena, och hjälpa dem ta steget in i elitfotbollen. Hur vi ska få fram spelare från vår akademiverksamhet till A-laget eller elitfotbollen en av de frågor vi lägger allra mest tid på. Det var med anledning av det vi gick in i samarbetet med Frej från första början, och vi fortsätter vårt långsiktiga samarbete, men med en ännu tydligare inriktning på yngre spelare, säger Jesper Jansson.

Det gör också att Janne Mian får som huvudtränare med sig Hammarbys tidigare U19-tränare Martin Foyston till Frej, där den sistnämnde ska agera assisterande tränare.