Väcker mest aktuella frågorna om Blåvitt - ''Kan se så uttråkad ut''

IFK Göteborg förlorade sin årspremiär med 2-3 mot danska Ålborg. Svenska Fans såg premiären och väcker här viktigaste frågorna efter helgens öppning.

''Förvånansvärt bra ändå. Det är lätt att titta på den stundtals rätt virriga defensiven och bli frustrerad över prestationen, men vi ska samtidigt komma ihåg att Ålborg är i en helt annan fas än Blåvitt''.



IFK Göteborg är nu alltså även på matchvis i gång med säsongen och är det efter ett möte med Ålborg. Nu blev det en svår match, men samtidigt så är alltså danskarna mitt i sin säsong. IFK får emellertid nu efteråt ganska bra kritik, bortsett från 1-2-målet så beskrivs insatsen som klart lovande.



''Danskarna spelar höst/vår och Ålborg är mitt i säsongen. Deras seriespel drar igång om några veckor, samtidigt som Blåvitts allsvenska premiär är i april. Givet de förutsättningarna tycker jag ändå att Blåvitt för det mesta vårdade boll bra, hittade kombinationer, vågade spela sig ur situationer. Det var egentligen bara efter 2-1 målet som det blev riktigt virrigt''.

Annars var det här en match som var en chans för flera namn att få visa upp sig och ett sådant omnämns också lite extra av Svenska Fans:'

'En personlig favorit är Adil Titi som syntes mycket, åt båda håll. Stod för många fina kombinationer, försökte vara kreativ i spelet, gick in hårt i duellerna, jobbade för att vinna boll. Och drog på sig några frisparkar, sparkade bort några bollar. Men överlag vill jag ändå påstå att det, framför allt i en träningsmatch, är det såklart roligt att våra unga spelare vågar komma in, ta för sig''.

Däremot så såg det mer trevande ut från mer erfarna spelarna. Från den skaran så var det ingen som riktigt imponerade - även om Tobias Sana bitvis visade klass. Sålunda så finns ett större sparkapital inför fortsättningen.



''Där många unga spelare visade att de ville ta för sig, kunde äldre mer etablerade spelare visa sin klass i relativ tystnad. Tobias Sana var tryggheten själv med bollen och även om han kanske inte var inblandad i allt på samma sätt som tidigare nämnda Titi så var det hög klass på den bollbehandling Sana hade.

Vidare så kommer Svenska Fans in på målvakten Tom Amos och vad spännande han är att ha jämte Giannis Anestis. Där till nämns ytterbackssituationen, samt Emil Holm som var matchens kanske bäste när han kom in i halvtid.

''Emil Holm känns mer och mer som ett självklart val på högerbacken''.



I övrigt finns även funderingar kring Amin Affane och det på så väl plus som minusvis. Svenska Fans ser ett namn som man tror har mer i sig än han än så länge fått ut i Blåvitt.

Avslutningsvis så blir Giorgi Kharaishvili föremål för funderingar. Svenska Fans skribent är tudelad inför georgiern.

