Bekräftar FD:s uppgifter "Kommer alltid vara intressant för oss"

Häromdagen kunde FotbollDirekt avslöja att Nahir Besara kan vara på väg tillbaka till allsvenskan och Örebro SK. Nu berättar lagets tränare Alex Kjäll att ÖSK är intresserat av Besara.

- Absolut, det är vi. Det är ingen nyhet. Det är en spelare som, så länge jag är i ÖSK, ständigt kommer att vara intressant för oss, om förutsättningarna är det rätta för honom och för klubben. Men som alltid handlar det om tajming för honom och för oss, säger Axel Kjäll till Nerikes Allehanda.

Och Kjäll berättar också att han haft kontinuerlig kontakt med Besara kring hur Örebro ska spela fotboll och använt den tidigare ÖSK-spelaren som ett bollplank kring olika frågor.

- Jag har lyft delar av vårt spel och bett om feedback eftersom han känner mig så pass bra efter åren vi har arbetat tillsammans, säger Axel Kjäll till na.se

Kjäll berättar också att det kan vara svårt att lösa Besara till det nuvarande transferfönstret så att han är med från säsongsstarten i allsvenskan men att det kan bli aktuellt med en comeback för Besara under höstdelen av säsongen.

- Just nu är han i en situation där han spelar regelbundet i sin cypriotiska klubb. Han spelar 90 minuter, i princip vecka ut och vecka in. Han har sex månader kvar på avtalet så rent krasst skulle man kunna diskutera hösten redan nu, utan att blanda in hans nuvarande klubb.