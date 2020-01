Granqvist slår larm: "Det var alldeles för mycket förra året"

2019 var ett år med stor arbetsbörda för Andreas Granqvist. Utöver det sedvanliga kaptensuppdraget i landslaget var det även spel i Helsingborgs IF kombinerat med en sportchefsroll i föreningen. Nu har den 34-årige mittbacken fått en välbehövlig vila.

- Ledigheten var så väldigt skön. Det var alldeles för mycket förra året. Jag tror knappt jag svarade i telefonen på semestern, utan jag bara tog det lugnt med familjen och var mig själv, säger Andreas Granqvist till Fotboll Skåne.

Under fjolåret blev det sju framträdanden i den blågula landslagsdräkten och 22 matcher för Helsingborgs IF i allsvenskan. 2019 var ett skadedrabbat år för Andreas Granqvist som drogs med både ljumskskador och problem i magmuskulaturen. Mot slutet av säsongen behandlades hans magproblem med spruta, vilket underlättade att spela färdigt de sista omgångarna.



- Hade jag vetat att sprutan skulle ge den effekten hade jag tagit den direkt. Det är skönt att veta det. Skulle skadan komma lite smygande vet man att den hjälper mycket. Då har vi den som en utväg, säger Granqvist till Fotbollskåne.

Nu närmar sig sakteligen tävlingsåret 2020 och för Granqvists del står både allsvenskt spel och Europamästerskap på agendan.

För “Granen” ligger främsta fokus på att komma i form inför det allsvenska seriespelet och till hjälp har han Rickard Engström, assisterande tränare i Helsingborgs IF, och den rutinerade landslagsbacken erkänner att han har några kilon att gå ned innan han når samma matchvikt som han vägde in på under åren i Ryssland.



- Jag tror jag var fyra eller fem kilo lättare i Ryssland. Där är det en helt annan nivå på träningarna, säger Granqvist till Fotboll Skåne och fortsätter:

- Det är en bit kvar till toppen i alla delar, men det är två månader kvar så det ska nog gå tills dess, avslutar han.



Helsingborgs IF hade ett kämpigt fjolår där laget länge var inblandat i striden runt kvalstrecket. Efter blundern mot Oskarshamns AIK i Svenska cupens kvalspel och hot mot huvudtränare Henke Larsson, som sedermera föranledde hans avgång, stabiliserade sig skåningarna till slut och slutade på en tiondeplats i tabellen.