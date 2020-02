"Jag lägger ingen prestige i det - det är viktigast att jag spelar bra"

Han går att sätta var som helst.

Nu är Lewicki plötsligt högerback.

- Jag lägger ingen prestige i vilken position det är, för mig är det viktigast att jag spelar en bra fotboll, inte om jag är forward, mittfältare eller högerback, säger han.

MFF:s nya tränare, Jon Dahl Tomasson, jobbar med en tydlig linje under sina första veckor som tränare i klubben.

4-2-3-1 är systemet; Anders Christiansen och Fouad Bachirou som sittande mittfältare, Adi Nalic som 10:a bakom Isaac Kiese Thelin, Anel Ahmedhodzic vid Rasmus Bengtssons sida i mittförsvaret.

Och alltså Oscar Lewicki på högerbacken.

- Jag har sagt till Jon Dahl att jag helst är mittfältare, men så länge jag får spela är jag nöjd, betonar han efter ännu ett träningspass elva mot elva i flödande sol på Marbella Fotboll Center.

Ibland kan det vara otacksamt att tvingas flytta runt, förstår du vad jag menar?

-Jag förstår precis. Och är med dig. Men det finns för- och nackdelar med det. Nackdelen är att du aldrig får spela in dig på din position. Men samtidigt är det ju så att om du kan spela bra på flera positioner så ger det dig större möjligheter att få starta.

Oscar Lewicki hade en stark säsong förra året, vilket dessutom gav honom tillbaka en plats i Janne Anderssons landslag till höstens dramatiska EM-kval.

Som mittfältare. Under en säsong där han också fick vara en del mittback.

Men en hälskada satte stopp för hans medverkan i EM-kvalet och bekymrade honom sen under stora delar av säsongens slutskede.

Nu är han frisk och redo för nya utmaningar: Wolfsburg och högerbacksspel.

- Det är inte helt nytt. Jag spelade högerback under någon säsong i ungdomslagen, men det var ett tag sen.

Säger Oscar Lewicki, 27 år, som har en del att stå i även utanför planen. På tal om utmaningar.

Om två veckor väntar familjen tillökning. Det fjärde barnet på sex år.

- Ja, det stämmer. Fyran ska snart ploppa ut. Det gäller att hålla sig sysselsatt.