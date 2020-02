Lördagens träningsmatcher - Meriterade nyförvärvet höll nollan

Mål: 0-1 (38) Joakim Persson, 0-2 (63) Henry Offia, 0-3 (70) Henry Offia.Publik: 313.Sirius valde att åka några mil norrut från Uppsala för att hamna i Gävle för spel på Gavlevallen mot Gefle. Några större problem att avfärda ettan-laget Gefle hade dock inte Sirius som vann med klara 3-0. Henry Offia som förra säsongen var utlånad till Sollentuna i samma serie som Gefle, hoppade in i halvtid och gjorde två av Sirius mål.Mål: 1-0 (8) Ismalia Cheick Coulibaly.Mål: 1-0 (62) Vladislav Kreida, 1-1 (90) Darijan BojanicMål: 0-1 (13) Rasmus Wiedesheim-Paul, 1-1 (64) Astrit Seljmani, straff, 1-2 (71) Alexander Berntsson.Prestigematch i Halland, där Halmstad sportsligt sett bara är tredjelag i Halland efter just BoIS och Falkenberg. Men i det här mötet var HBK det starkare laget. Varberg valde att testa provspelaren Jon Birkfeldt från start. Han spelade med IK Frej den senaste säsongen. Wiedesheim-Pauls mål till 1-0 var ett riktigt klassmål som bara speciella målgörare brukar bjuda på. Han fick bollen i djupled vid kanten till straffområdet, klackade bollen med sig och rullade sedan in 1-0 bakom Varbergs målvakt. 2-1-målet gick heller inte av för hackor, där Johanthan Svedberg skickade bollen rakt upp i luften in mot Varbergs straffområdet och där mötte Berntsson bollen och klippte till på volley.Mål: 1-0 (79) Dominic Jobe.Första träningsmatchen för säsongen för allsvenskans andra nykomling, Mjällby. Division 1-klubben Karlskrona stod för motståndet och det blev seger med 1-0. Segermålet satt dock långt inne men i den 79:e minuten kunde Dominic Jobe spräcka målnollan.Mål: 1-0 (5) Självmål, 2-0 (6) Lleonard Pllana, 3-0 (8) Bjarni Mark Antonsson, 4-0 (15) Leonard Pllana.Drömstart på matchen för Brage, som avgjorde matchen redan efter en kvart, då laget gjort 4-0. Och tre av målen kom på hörnor! Första målet boxade SIF-keepern Kalle Jansson boxade in i eget mål. 3-0 nickskarvade Bjarni Mark Antonsson in vid den första stolpen på en högerhörna och på en vänsterhörna höll sig Leonard Pllana framme och nickade in 4-0. Då hade han drygt tio minuter tidigare bjudit publiken på Jernvallen på ett ordentligt kanonskott som skruvade sig in förbi SIF-målvakten Jansson från 30 meter.Mål: 1-0 (84) Ajdin Zeljkovic, 2-0 (90) Felix HellbergNyförvärvet hos Lindome, målvakten John Alvbåge som hoppade in i halvtid, fick briljera med att hålla nollan mot Gais i en match, där målen lät vänta på sig. Ajdin Zeljkovic fick bollen spelad till sig i straffområdet och med en bredsida rullade in 1-0. I den sista matchminuten slog Felix Hellberg ett inlägg från höger som gick mellan handskarna på Gais målvakt Mathias Karlsson.