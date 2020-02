Stahre vann mot gamla laget: "Blåvitt saknar bredd"

IFK Göteborg hade stora problem under matchinledningen att få grepp om Sarpsborg som pressade Blåvitt hårt och det var också under den tidsperioden som Sarpsborg gjorde sitt segermål genom Ismalia Cheick Coulibaly i den åttonde minuten.- De första 25 minuterna var dåliga. Det var vår absolut sämsta period under den här försäsongen, säger IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi till GP. - De kom ut och pressade oss högt. Jag tycker att vi blev alldeles för bolltittande. Vi flyttade inte över och hjälpte bollhållaren. Vi blev stressade helt enkelt.Och den intensiva pressen är något som Sarpsborg tränat mycket fysiskt för att orka med.- Vi tränar utav helvete alltså. Skillnaden är att de svenska lagen har cupspelet om någon vecka medan vi har tio träningsmatcher kvar, säger Stahre till GP IFK Göteborg tog sig dock ur pressen och jämnade ut spelet i den andra halvleken.En halvlek som Asbaghi var nöjd med.- Tittar man på den andra halvleken så var den ganska hyfsad ändå. Vi höll tätt bakåt och kom in bra i vårt aggressiva försvarsspel. Det glädjer mig att vi kan göra saker bättre under matchen - inte bara till nästa match, säger Poya Asbaghi.Förlusten inför 100 tillresta blåvita supportrar var lagets andra på försäsongen. Laget har tidigare förlorat mot Ålborg med 2-3 på hemmaplan i Prioritet Serneke Arena.IFK Göteborg matchade följande startelva:Giannis Anestis - Toko Nzuzi, André Calisir, Kristopher Da Graca, Alexander Jallow - August Erlingmark, Alhassan Yusuf - Sargon Abraham, Tobias Sana, Giorgi Kharaishvili - Robin Söder.