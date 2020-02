Stjärnan kvar på bänken i 0-1-förlusten: "Ville inte ta några risker"

IFK Göteborg kom till spel mot Sarpsborg utan Hosam Aiesh som 2019 tillhörde lagets bästa spelare efter att han anslöt till klubben under hösten.

- Han kände av en skada sent på träningen i går. Vi tog med honom ändå. Dels för att han skulle vara med laget, han har varit med hela träningsveckan och förberett sig för matchen. Han var inte fit för att spela i dag, säger tränare Poya Asbaghi till GP.



Istället valde Asbahgi att gå för Sargon Abraham, Tobias Sana, Giorgi Kharaishvili som offensiva pjäser på mittfältet från start bakom ensamme anfallaren Robin Söder.



På tio matcher under hösten förra säsongen gjorde Aiesh tre mål och ytterligare två målgivande passningar. I lördagens träningsmatch saknades han dock på grund av skadekänning.



Asbaghi tror dock inte att det är någon allvarlig skada som Aiesh har drabbats av.

- Vi får avvakta och se i veckan. Han har tränat fullt, men kände av en skada lite mer och mer under slutet av veckan. Vi ville inte ta några risker i dag.



Aiesh spelade från start i Blåvitts första träningsmatch för säsongen, 2-3-förlusten mot Ålborg. Där byttes han ut efter en dryg timmes spel mot just nämnde Robin Söder.

Du kanske även vill läsa: