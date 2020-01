AVSLÖJAR: Zlatan vill locka nigeriansk talang: "Vi i Hammarby väntar på dig"

Hammarby jobbar stenhårt på att ta den nigerianske talangen Akinkunmi Amoo, 17. FD har tagit del av en videohälsning där Zlatan Ibrahimovic flirtar med spelaren och välkomnar honom till klubben: "Jag vill bara att du ska veta att vi i Hammarby väntar på dig", säger han. Klubbens chefscout Mikael Hjelmberg känner till att videon cirkulerar.

– Det är ett arbetssätt vi använder. Det är allt jag kan säga, säger han till FotbollDirekt.se.

Nu har det gått två månader sedan Zlatan Ibrahmovic genom sitt femtioprocentiga ägande i AEG Sweden även blir delägare i Hammarby Fotboll AB.

– Hammarby är en fantastisk klubb med passionerade supportrar och har stor respekt i både Stockholm och Sverige. Jag har alltid gillat klubben och fansen, sedan är jag imponerad över det klubben presterat de senaste åren, både på och utanför planen. Att få vara med och utveckla Hammarby framåt känns både roligt och spännande, sa Zlatan Ibrahimovic i samband med att affären blev officiell.

Sedan dess har Zlatan bland annat hjälpt till att sprida PR-material i sina sociala medier, men också utsatts för kraftfull besvikelse från Malmöhåll. Så mycket att hans egen staty blev vandaliserad och till slut bortforslad från Stadionområdet.

FD kan nu avslöja att Hammarby använder Zlatan aktivt i sin spelarrekrytering. Våren 2019 kom det ut uppgifter i Nigeria om att Hammarby skrivit ett förhandskontrakt med den unge talangen Akinkunmi Amoo, då 16 år gammal, från Sidos FC i Nigeria. Något som skulle vara mot Fifas regler om underåriga spelare. Hammarbys chefsscout dementerade uppgifterna kraftigt om att något avtal fanns färdigt med mittfältaren.

– Vad ska jag säga? Vi vet ju mycket väl vem spelaren är, det är inget snack om det. Men det finns inget skrivet som vi inte får skriva. Vi har inget att vara oroliga över där, sa han till Fotbollskanalen.

I sommar fyller Amoo 18 år och kan då skriva på för en ny klubb. Nu kan FD avslöja att Hammarby ligger på hårt för att få talangen till klubben. Så mycket att Zlatan har kopplats in för att övertyga Amoo att välja Bajen. Vi har tagit del av en videohälsning där den svenske superstjärnan spelar in sig själv och säger:



"Akin, min vän. Hur mår du? Det här är Zlatan Ibrahimovic som kollar in om allt är bra med dig. Att du tränar fotboll, äter bra och att du njuter, vilket är det viktigaste av allt".

"Jag vill bara att du ska veta att vi i Hammarby väntar på dig. Laget väntar på dig, tränaren väntar på dig och särskilt fansen väntar på dig. Jag väntar också på dig. Jag ser fram emot att träffa dig och jag hoppas att allt är bra med dig. All lycka och ta hand om dig min vän."

Chefsscouten Mikael Hjelmberg bekräftar att Hammarby känner till att det finns en video som cirkulerar på Zlatan Ibrahimovic.

– Ja, det gör vi, säger han till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Vi bygger en relation till Akin. Det är ett arbetssätt vi använder. Det är allt jag kan säga.

I fjol deltog Amoo i det afrikanska U17-mästerskapet för Nigeria.

ANTON ZETTERMAN - LENNART SANDAHL