Djurgårdsstjärnan tar Ajdarevic i försvar: "Medietorka den dagen"

KAPSTADEN. Med sin tyska mentalitet ska Emir Kujovic, 31, hjälpa Djurgården till nästa nivå. För FD berättar han om stoltheten över guldet och att han bra vill ha mer. Om varför han skulle önska att Djurgården börjar stänga träningar. Han pratar även om varför han inte kommer dyka med hajar och tar Astrit Ajdarevic parti - där han tycker att händelsen på träningen blev uppförstorad.

– Det visar bara att man brinner för det man gör. Alla spelare är olika. Astrit säger vad han tycker och har alltid varit som han är. Man behöver sådana typer i laget också, säger Kujovic till FotbollDirekt.se.



Djurgården sprängde budgeten för att gå för guldet. Och lyckades. Sommarvärvningen av Emir Kujovic blev lyckosam. Trots att han inte spelade så mycket från start var poängskörden betydande i guldspurten. Kujovic, som lämnade IFK Norrköping efter guldet 2015 och sedan hamnade snett både i Gent och Fortuna Düsseldorf, är tillbaka i allsvenskan för att hjälpa Djurgården till att bibehålla det som redan är bra och hjälpa laget att bli ännu lite bättre. FD slog sig ned med 31-åringen efter ett träningspass i Kapstaden.

Du har sett stark ut sista träningarna?

– Ja, det känns bättre och bättre hela tiden även om jag absolut inte är någon form om man säger så. Men det är klart, jag kom in i somras, då hade jag tränat med tyskarna där nere men inte spelat matcher på länge, säger han till FotbollDirekt.se vid hotellets swimmingpool.

– Sen blev det mest inhopp under hösten. Det gick bra för laget och det blev den rollen. Mitt mål är givetvis att spela mycket mer och att spela från start den här säsongen. Då gäller det att man är med hela tiden och tränar hårt och förbereder sig. Det är det jag gjort under ledigheten och nu också. Men jag skulle nog ändå säga att jag känner mig ganska tung och nedtränad även om det överlag känns bättre och bättre för varje vecka.

Laget vann guld och du kom in och gjorde viktiga poäng. Hur skulle du ranka din höst utifrån dina förutsättningar med knappt någon speltid utomlands och få matcher från start i Djurgården?

– Jag tycker att jag gjorde det riktigt bra med tanke på den speltid jag hade. Sju poäng är inte så dåligt med tanke på att jag stakade några enstaka matcher och hoppade in resten. Rent poängmässigt så var det bra. Sen finns det mer att hämta prestationsmässigt. Det är det jag förbereder mig på nu.

Hur tycker du att du passar in i sättet som tränarna vill spela på?

– Jag tycker att jag passar bra. Vi är inte låsta vid ett system så det kan vara antingen en eller två anfallare. Vi har tränare som anpassar utifrån allas kvalitet så de kommer inte få mig att göra något jag inte är bra på. Då sätter man spelarna på positioner de passar bäst och kan göra mest nytta för laget. Jag tror det kan passa mig bra.

– Jag är ju som bäst i boxen men klart att jag kan vara en uppspelspunkt också när vi ska kombinera. Men min största uppgift är nog att göra mål och assist. Att vara inblandad i målen som görs på något sätt.

Ni arbetar mycket med tidiga inlägg bakom backlinjen här nere?

– Det har vi gjort och bygger på det vi gjorde förra året. Många gånger har vi mött lag som står lågt och då kan ett sätt vara att slå tidiga inlägg innan de hunnit komma ner. Man måste ha lite olika sätt att försöka göra mål på. Ett av sätten är snabba inlägg, eller snett inåt bakom, och det gäller såklart att få in många spelare i straffområdet för det är svårt att göra det om man är där inne alldeles själv.

Om du minns tillbaka till guldmatchen i Norrköping. Vad tänker du på då?

– Jag tänker på stolthet. För mig så känns det nästan ännu bättre nu att ha tagit ett guld till. I början är det mycket eufori och man är varm. När det gått och lagt sig känner man stolthet. Särskilt över sättet vi gjorde det på. Att vi låg under med 0-2 i paus och vänder. Det var ju helt sjukt.

– Det var även speciellt för min egen del eftersom det var mot just Norrköping. Det är ödet såklart. När jag skrev på för Djurgården såg jag direkt på spelschemat att vi har Norrköping i sista. Då tänkte jag för mig själv att det kommer avgöras i den sista omgången. Jag hade det på känn. Så det var speciellt på många sätt.

Fick du några reaktioner från folket i Norrköping?

– Mestadels positivt skulle jag säga. Det var många vänner från Norrköping som var på plats och hejade på mig. Nu var det ju mer djurgårdssupportrar än Norrköping så man hörde inte något negativt. Jag säger inte att det inte fanns, det fanns det säkert, för det finns alltid folk som inte gillar en. Men jag märkte inte av det i alla fall så det var inget som påverkade mig.

När jag tittar på Djurgården så känns det väldigt jämnt i truppen. Det är hård konkurrens om i princip alla positioner?

– Jag håller med och det är bara bra. Det är ett lyxproblem för tränarna att det är så jämnt. Det betyder att vi måste vara på tårna hela tiden. Ett för att få spela och två för att prestera, annars står någon annan beredd. Det gynnar alla i Djurgården.

Känner du kanske inte samma press av den anledningen. Att du inte behöver bära upp laget som kommer hem som utlandsproffs?

– Nej, jag vet inte. Jag har absolut press på mig, från mig själv mestadels, men det det kommer extra mycket press i en storklubb med mycket supportrar och stort intresse. Kraven är högre. När det går dåligt får man höra det och när det går bra får man höra det med. Jag tycker bara att det är kul, hellre att det är så än att ingen bryr sig om vad vi gör. Jag blir bara triggad att prestera och visa att jag är bra.

Har du tagit med dig något till den här gruppen från dina år utomlands?

– Det har jag gjort såklart. När man har spelat utomlands så har man stött på många spelare och tränare med andra sätt att tänka. Sist var jag i Tyskland och där var det väldigt seriöst och professionellt allting. Ordning och reda, man lämnar inte så mycket över till slumpen. Det tycker jag är bra. Klart att jag tagit med det som individ där jag försöker tänka på att vara professionell och noggrann med allting.

– I sin tur kan det nog smitta av sig. Ser man en 31-åring som står kvar efteråt och nöter avslut, går till gymmet eller lägger sig i ett isbad - en mentalitet som är lite tysk - då kan den nog smitta av sig och andra kan ta efter.

Var det något i gruppen i Djurgården som du reagerade på när du kom?

– Jag har ju spelat i lite andra klubbar i Sverige (Landskrona, Halmstad) förutom Norrköping och med Djurgården så tycker jag det positiva att vi tränar ganska hårt. Det känns fysiskt och vi blir fysiskt jobbiga att möta. Så det var inte så att jag hit och kände, fan i Tyskland tränade vi mycket hårdare och här är det flera nivåer under. Det var inte så. Skillnaden är inte så jättestor och det tycker jag är bra.

– Bevisligen så drog vi nytta av vi var starka och vann många matcher i slutet. Så det är inget kring det jag tänkte på, det är kanske lite mer runt omkring som är annorlunda. Bundesliga är en av världens största ligor så intresset är ännu större där. Vår arena tog över 50 000 och det var många gånger fullsatt. Andra grejer runt omkring också, men samtidigt är det helt andra ekonomiska förutsättningar där. Så det är väl det.

Det lilla gymmet på Kaknäs kanske inte är vad du är van vid från Tyskland?

– Det är väl sådana grejer som faciliteter. Det fanns flera planer där, men som sagt, det är en helt annan nivå.

Djurgården är en av de mest öppna klubbarna i allsvenskan. Både mot supportrar och mot media. Hur har det varit för dig, jag tänker mig att det inte var så i Düsseldorf?

– Nej, det är det inte. Det var ganska mycket stängda träningar. I början var det öppet sen tror jag att media fick vara där första kvarten. Jag förstår ju klubben, det går ju inte att ha stängda träningar i och med anläggningen på Kaknäs. Jag personligen hade tyckt att det var nice att kunna stänga någon träning. Men det är jag personligen, det är ingen stor grej liksom. Jag accepterar att det är så, och det är inte så att man får någon jättefördel av det, vi vann ju allsvenskan trots det. Så bevisligen går det.

– Men jag personligen som spelare, eller om jag varit tränare, hade gillat att man kan stänga vissa träningar så ingen kan komma. Då blir det lite mer allvar, man kan träna några varianter på fasta situationer och andra smådetaljer. Märker man att ingen kollar blir man mer fokuserad eller vad vet jag. Men det är ingen stor grej att det är öppna träningar, det är bara lite ovant med hur det är utomlands.

Jag tänker att det har att göra med att supportrarna ska kunna följa er nära också?

– Jo, men det handlar nog mycket om att de inte får bygga något på Kaknäs också. Det är väl Kungens mark? Eftersom det inte går att stänga träningen på riktigt så har de väl valt att ha det öppet vilket är det bästa man kan göra av situationen.

Behöver Djurgården bättre faciliteter eller har ni det ni behöver?

– Nej, alltså man behöver inte mer. Det viktigaste är vad man gör av träningarna. Där var vi bra förra året men jag är alltid en sådan som ser förbättringspotential. Allt handlar var man lägger ribban och presterar på träning. Vi i Djurgården vann guld men vi vill ännu mer. Vi vill vinna guld igen, jag vill vinna guld igen. Och framförallt vill jag spela i Europa. Då måste man göra det genom att sätta nivån på träningarna så att det är hög nivå på den. Inga små enkla misstag som man accepterar, och det är väl lite tysk mentalitet över det, utan det ska vara krav.

– Det handlar mer om att lägstanivån ska vara hög så man inte pendlar.

Vad tyckte du om det som hände med Astrit Ajdarevic när han lämnade en träning och det kom ut i media. Det har ju lite att göra med öppenheten?

– Jag tycker det blev en större grej än vad det var. En av anledningarna var att det var en öppen träning. Sådana grejer händer inte ofta, men det händer. Det visar bara att man brinner för det man gör. Alla spelare är olika. Astrit säger vad han tycker och har alltid varit som han är. Man behöver sådana typer i laget också. Jag tror de har snackat om det, i alla fall så är det utagerat, och det har inte blivit någon grej efter det.

– Jag tror att det var nyhetstorka i Sportbladet den dagen också. Då blev det perfekt att komma med den grejen.

Men det kan ju bli ett problem om det är ett upprepat beteende?

– Ja, det är ju klart. Om det är på en extrem nivå, att man hänger med huvudet och har dålig attityd, men så är det absolut inte i det här fallet. Jag känner Astrit och vet hur han är. Han är hetlevrad och de (Kim Bergstrand och Ajdarevic) hade olika syn på det och misstog nog varandra litegrann. Han gick av träningen och sen är det inget mer med det. Vi har inte diskuterat det något mer i efterhand.

Vem delar du rum med?

– Jag bor faktiskt själv. Jag skulle bo med Dzenis (Kozica) men sen kom han den nye provspelaren (Emanuell Banda) och då blev det ojämnt. Det kanske skulle bli en av de yngre som skulle bo själv och då fick jag frågan om jag kunde ta det i stället. Det var inte så att jag bad om det. Inga problem.

Hur har du kommit in i laget annars?

– Jag har kommit in bra. Det är ganska lätt att komma in i den här gruppen. Alla är schysta och det känns inte som att det är något problem. Bevisligen eftersom att det är svårt att ha problem och vinna guld. Sen har man såklart vissa man har mer gemensamt med som man hänger extra med. I mitt fall är det Haris (Radetinac), Astrit, Dzenis och de här som kommer från liknande bakgrund. Alla dem har barn och bor ganska nära. Men jag har inga problem med någon.

Har ni gjort något kul här nere som jag inte vet om, typ åkt på hajsafari?

– På tisdag är vi lediga och då är det några som ska göra det tror jag. Sen ska några till Robben Island (där Nelson Mandela satt fängslad, reds. anm.) och några andra ska lira golf. Det är även lite snack om att det finns ett ställe där man kan spela padel. När vi har lediga sist var vi några stycken på en beach club. Men jag vet inte vad vi ska göra på tisdag. Imorgon (måndag) ska vi vandra lite i vindistriktet Stellenbosch. Vi har varit runt lite i stan också, sett Waterfront och lite sånt.

– Sen var vi ju uppför det där berget (Taffelberget också) också...

Ja, du såg lite trött ut när du kom upp?

– Jag var inte pigg i alla fall, haha. Det var jobbigt fysiskt men också mentalt. Man tar så många steg utan att det känns som att man kommer någonstans. Sen tror jag också att de hade gjort det för två år sedan och då var sträckan inte hälften så lång. Så man fick ju höra att det är lite jobbigt men att det inte tar så lång tid och är lugnt. Den chocken var ganska stor... Hade man gjort det igen så hade man varit lite mer förberedd.

Ska du inte ner i en sån där hajbur då?

– Nej! Jag är inte rädd för hajar men jag har inte kommit på ett sätt att kommunicera med dem så jag skippar buren.