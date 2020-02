"Har Tomasson tillräckligt material för sitt system?" - alla spelarbetyg

Oavsett om man vill kalla det lek med siffror, system eller "spelsekvenser"; 4-2-3-1.Med possession-fotboll i grunden, med en idé om extrem off-deff-press och med två egna spelare rakt in i laget som om de vore nyförvärv.Sett till det MFF-lag som startade matchen och körde en timme, vilket är det lag som allt tydligare utkristalliserar sig som den elva JDT tänker sig i Europa League-sextondelen mot Wolfsburg om drygt två veckor.I det laget är Anel Ahmedhodzic mittback och Adi Nalic tia. Två framträdande och viktiga roller för två spelare som Uwe Rösler inte en hade tittat efter.Det anmärkningsvärda är förstås inte att en ny tränare vill forma sitt eget lag, på sitt sätt.Snarare att Malmö FF på några veckor gör om fullständigt inför två matcher som kräver resultat direkt.Hur det såg ut? Helt OK, trots allt. Med tanke på den korta tid dansken haft laget i sin hand och med tanke på att Krasnodar är ett väldigt bra motstånd.Ett antal fina kombinationer som mynnade ut hyggliga lägen, framförallt när Nalic kunde smyga centralt eller när Oscar Lewicki kom fram på sin högerbacksposition.Men också naivt passningsspel i en del lägen som kunde bestraffats hårt.Den omtalade gegen-pressen fick heller inget riktigt fäste, men det lär ta tid att synka - det är en sak att springa och jaga, en annan att pressa effektivt i kollektivet.Vilket ju bland annat Kristoffer Olsson bevisade vid ett par ögonblick, han är en mästare i den konsten.Med det sagt visade Ahmehodzic (utlånad till Hobro förra året) och Nalic (på lån till AFC 2019) att de kommit tillbaka för att stanna. Ahmedhodzic har en riktigt fin högerfot med känsla för uppspel längs marken, vilket jag tror Tomasson uppskattar mycket.Och vi som såg Nalic mycket i allsvenskan förra året vet vad han kan - och vill - med bollen. Det kan definitivt fungera i detta Malmö FF, i Uwe Röslers filosofi hade han mest blivit utskälld och aldrig passat in.Mot Krasnodar bjöd Nalic på små stunder av godis och han har nog en startplats i den rollen mot Wolfsburg.Malmö FF såg habilt ut defensivt och hade sina stunder i kombinationsspelet men behöver jobba en del med att få fram fler spelare längre fram i planen. Nu blev Isaac Kiese Thelin väldigt isolerad längst fram.Sen är väl frågan om Jon Dahl Tomasson har tillräckligt med material för att fullt ut köra ett 4-2-3-1?Han har en enda naturlig "ensam-forward", Kiese Thelin.Den spelaren bygger ju en grundpelare i ett sådant system.När MFF tryckte in elva nya spelare efter 60 minuter spelade de också ett traditionellt 4-4-2 med Guillermo Molins och Marcus Antonsson på topp.På så vis är Malmö-truppen en aning snett balanserad, den är liksom byggd utefter något helt annat.Krasnodar vann till slut med 3-1 efter två snabba mål direkt efter det att lagen bytt alla sina elva startspelare.Malmös "B-lag" klasser sämre än sina ryska kollegor.För att inte tala om vilken skillnad det var jämfört med "A-laget".En träningsmatch är en träningsmatch är alltid en träningsmatch, men den här talade ändå sitt tydliga språk.På många sätt.

Solen sken vackert över den gamla betongarenan i Marbella och förbundskapten Janne Andersson - som alltså var på plats - letade snabbt upp en solskydd-50-plats längst upp mot ena läktarens solsida.

Krasnodars svenskar? Kristoffer Olsson körde första delen, Marcus Berg den andra. Viktor Claesson fortfarande skadad.

Publik: 200-nånting, de allra flesta övervintrade solkustsvenskar i mycket pastell och leopardmönstrat - varenda man rutinerat med pullover i handen för den kyla som de visste att Marbellaskuggan kommer med när solen gått ned i början på februari.

Erdal Rakip såg piggast ut av MFF-spelarna i "B-laget" och det var också han som kunde trycka in en kvittering i slutskedet.

Helt ny betygsskala här på FotbollDirekt.

Vi kör 1-10 från och med nu, vilket är en aning rättvisare i längden.

Här betygen på Malmös spelare:

Johan Dahlin -***Oscar Lewicki -Anel Ahmedhodzic -Rasmus Bengtsson -Behrang Safari -***Anders Christiansen -Fouad Bachirou -***Arnor Traustason -Adi Nalic -Sören Rieks -***Isaac Kiese Thelin -



Avbytare:

Mathias Nilsson (60) - 4

Eric Larsson (60) - 4

Lasse Nielsen (60) - 5

Hugo Andersson (60) - 4

Jonas Knudsen (60) - 3

Jo Inge Berget (60) - 3

Erdal Rakip (60) - 5

Bonke Innocent (60) - 3

Romain Gall (60) - 4

Guillermo Molins (60) - 4

Marcus Antonsson (60) - 4



Betygsskalan:

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det

3=Underkänd

4=Aldrig riktigt med i matchen

5=Godkänd

6=Ojämn men nyttig för laget

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass