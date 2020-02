TRÄNINGSRAPPORT: Thern hoppas in i det sista rädda kvar favoriten

✔️ GRÄSMATTAN

: The Campus i Almansil.: 16:00- 17:00: Solen gassade och tryckte upp temperaturen till närmare 20 grader.: Ett fantastiskt hybridgräs.: Ungefär halva laget körde gym och den andra halvan körde med boll. Spelarna hade själva fått känna efter. Bollträningen inleddes med en bolltouch- och passningsövning. När den avslutades körde man avslut under resten av träningen.: Alexander Fransson var den enda som inte deltog i någon träningsaktivitet. Det var för övrigt första gången han dök upp i samband med träning under detta läger då han kämpat mot sjukdom.: Det var ett tiotal personer som i något skede av träningen agerade åskådare. Några klubbanställda, ett par journalister och en hel drös anställda från anläggningen samt en Bildbyrån-fotograf.sa tränare Jens Gustafsson med skämtsam ton åt materialförvaltaren Lennart Linder när bollarna inte var ute på planen trots att klockan var fyra minuter över träningsstart.

Träningsanläggningen The Campus håller verkligt hög standard och både spelare samt tränare skröt om faciliteterna. Det som slog mig när jag vandrade till träningen är att gräsmattan kan vara den bästa jag någonsin sett med mina egna ögon. Här fanns det inte utrymme att kolla ner i gräset och skylla på mattan om man fick till en dålig första beröring.

✔️ ASSISTERANDE AUKTIONSFÖRRÄTTARE

Efter en kort uppvärmning inleddes träningen med en bollkontroll-övning. Övningen i sig var inget fascinerande, utan det som stack ut var assisterande tränaren Stefan Hellbergs munläder som gick i ett. Ibland undrade man om han ens hinner andas mellan alla de instruktioner och uppmuntrade ord han hann spotta ur sig. Jag tror han kunde passa perfekt som auktionsförrättare i "Storage Wars".

✔️ YNGLINGARNA IMPONERADE

Under avslutsövningen var det Pekings ynglingar som imponerade mest. Lucas Lima (2002) och Carl Björk (2000) visade verkligen framfötterna. Jag tror också att Carl Björk var den spelare som fick mest beröm av tränarstaben under dagens träning. Han visade verkligen framfötterna med sina löpningar och bolltoucher under avslutsövningen. Björk var under fjolårssäsongen utlånad till samarbetsklubben IF Sylvia, men han hoppas säkerligen på att få chansen även i allsvenskan. Håller han upp nivån han visade idag är det inte omöjligt att det blir aktuellt redan kommande säsong.

✔️ INGET NYTT KRING "GÄDDA"

I samband med att jag intervjuade Simon Thern passade jag även på att fråga om de hört något nytt kring Mikael "Gädda" Hanssons vara eller icke-vara i staben. Hansson, som haft rollen Players manager, varslades av klubben för en tid sedan och NT har rapporterat att spelarna i en skrivelse till styrelsen varit villiga att ge bort delar av sin lön för att hålla kvar "Gädda". Thern konstaterade för mig att man inte fått något svar alls på sin skrivelse. Han var dock hoppfull kring att den mycket omtyckta Hansson skulle få återvända till sin roll.

Här är några bilder från träningen: