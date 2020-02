Bestämt sig för att stanna i Hammarby - lättad Jesper Jansson svarar FD

– Nu räknar jag med att han stannar fram till sommaren. Ja, det gör jag om ingenting dramatiskt förändras, säger Jesper Jansson till FotbollDirekt.se.

Enligt flera källor till FotbollDirekt så har stjärnan bestämt sig att stanna i Bajen åtminstone fram till sommarens övergångsfönster.

Från att ha varit i praktiken klar för italienska Genoa så gick den affären under konstiga former i stöpet. Sedan dess har han uppgivits som aktuell för både grekiska AEK Aten och senast tyska Bundesliga 2-klubben Hannover. Tyskarna valde att låna in John Guidetti istället.

Men enligt uppgifter till FotbollDirekt stannade det vid inte mer än intresse, några bud kom aldrig från något av hållen. Hammarbys sportchef Jesper Jansson har hela tiden sökt en lösning med Tankovic och konstaterade redan för en vecka sedan att förhoppningen hade stärkts.



Idag uppger så flera källor till FD att Tankovic ser ut att ha tagit ett beslut om att stanna i Hammarby, i första hand fram till sommarens övergångsfönster. Något nu sportchef Jesper Jansson i det närmaste bekräftar när han befinner sig på plats under finalen av Atlantic Cup nere i Portugal.

– Det har varit så mycket så länge nu kring Mujo och så har han i dagarna blivit pappa. Jag tror han mår bra av att stanna i Hammarby fram till sommaren nu och det vet han att jag tycker, säger han till FotbollDirekt.se.

Jesper Jansson har sedan övergången föll med Genoa hela tiden trott på att få den poängstarke mittfältaren att stanna kvar i laget.

– Vi har jobbat hårt på det och vi har hela tiden vetat var vi har varandra.

Värdet av att Hammarby får behålla den här spelaren, hur ser du på det?

– Att han har gjort det jävligt bra i flera år i Hammarby och om han förra året inte var allsvenskans bäste spelare så var han bra nära.

Hur har han sett ute på träningarna nere i Portugal så här långt?

– Det har sett bra ut. Det är kvalité som alltid på alla vis.

Tankovic var tillsammans med förre lagkamraten Nikola Djurdjic poängstarkast i hela serien med sina 21 poäng över förra säsongen fördelat på fjorton mål och sju assist. Han kom till Hammarby sommaren 2017 och har på sina 70 matcher stått för 22 mål.



Det återstår att se hur länge han blir kvar i laget, men det mesta talar för att han blir kvar i allsvenskan åtminstone fram till sommaren.